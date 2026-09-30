Ataoğlu, Lefkoşa\'nın 2027 İİT Gençlik Başkenti oy birliğiyle seçilmesini başarı saydı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa'nın 2027 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçilmesinin KKTC gençliği açısından önemli bir uluslararası başarı olduğunu belirterek, "Lefkoşa 2027, Kıbrıs Türk gençliğinin dünyaya açılan yeni penceresi olacak. 2027 yılında dünya gençliğini Lefkoşa'da, Kıbrıs Türk gençliğinin ev sahipliğinde buluşturacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Lefkoşa'nın oy birliğiyle 2027 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kararın büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Ataoğlu, elde edilen sonucun Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alandaki gücünü, potansiyelini ve üretkenliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Ataoğlu, organizasyonun Kıbrıs Türk gençliğinin dünyaya açılan yeni penceresi olacağını kaydederek, 2027 yılında dünya gençliğini Kıbrıs Türk gençliğinin ev sahipliğinde Lefkoşa'da bir araya getireceklerini yineledi.

Lefkoşa'nın 2027 yılı boyunca İslam dünyasının farklı coğrafyalarından gençleri bir araya getirecek önemli bir merkez olacağını kaydeden Ataoğlu, kentte fikirlerin paylaşılacağı, dostlukların güçlendirileceği ve ortak projelerin hayata geçirileceği kapsamlı etkinlikler düzenleneceğini bildirdi. Lefkoşa 2027 kapsamında girişimcilik, inovasyon, teknoloji, çevre, sürdürülebilirlik, spor, gönüllülük ve gençlik diplomasisi başta olmak üzere birçok alanda programlar yürütülmesinin hedeflendiğini belirten Ataoğlu, organizasyonun Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası gençlik platformlarında daha güçlü şekilde yer almasına katkı sağlayacağını ve farklı ülkelerden gençlerle yeni iş birliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığını aktardı.

Adaylık sürecinin büyük bir emek ve özveriyle yürütüldüğünü ifade eden Ataoğlu, başvurunun Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu ile Gençlik Federasyonu bünyesinde yer alan gençlerin katkılarıyla hazırlandığını dile getirdi. Ataoğlu, sürece katkı sağlayan Bakanlık Müsteşarı ve Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu Başkanı Serhan Aktunç, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı, Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Genel Başkan Yardımcısı Adil Bey, Genel Koordinatör Candoğan Özkan ile gönüllü gençlere teşekkürlerini iletti.

Gençlerin önünün açılmasının ve kendilerine fırsat verilmesinin önemine dikkati çeken Ataoğlu, KKTC gençliğinin gerekli imkanlar sağlandığında her alanda başarı elde edebilecek kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.