Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı

25.02.2022 19:10

İtalya'nın başkanlığını yaptığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu'nu üyeliğini askıya aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, "İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Putin'i talimatıyla Ukrayna topraklarına giren Rusya, başkent Kiev dahil birçok şehri bombaladı. Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Bölgede birçok kişi saldırılarda hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Çatışmalar devam ederken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın üyeliğini askıya aldıklarını açıkladı.

"ÜYELİKTEN ÇIKARMA KARARI ALINDI"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, "İtalya'nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu'nu üyelikten çıkarma kararı aldı" dedi.

"GEREKLİ BİR ÖNLEM"

Maio "İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor" dedi.

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Avrupa Konseyi, Ukrayna, İtalya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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