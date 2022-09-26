Avrupa'da aşırı sağcı partilere yönelim artıyor

Avrupa ülkelerinde yapılan son üç seçimde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı söylemlerde bulunan partiler öne çıkmaya başladı. İtalya'da dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Giorgia Meloni, ülkenin yeni başbakanı oldu. Fransa ve İsveç'te yapılan seçimlerde ise göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan partilerin oy oranları ciddi şekilde artmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan son üç seçimde aşırı sağcı partilerin hem oy oranlarını hem de popülerliğini artırdığı görüldü. İtalya'da dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağ görüşlü ve göçmen karşıtı 'İtalya'nın Kardeşleri Partisi' (FDL) seçimin galibi oldu. Partinin kurucusu Giorgia Meloni ise İtalya'nın yeni başbakanı olacak. Resmi olmayan sonuçlara göre sağ görüşlü FDL, yüzde 26 ile seçimin galibi olurken, merkez sol Demokratik Parti (PD), yüzde 19,3 ile ikinci oldu.

FRANSA SEÇİMLERİNDE LE PEN OY ORANINI ARTIRDIFransa'da Nisan ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Marine Le Pen , oy oranını ciddi oranda artırdı. 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarışan Le Pen, yüzde 33,9 oy alarak yüzde 66,1 oy alan Macron karşısında mağlup olmuştu. 2022'deki seçimlerde ise Le Pen'in oy oranını yüzde 41,5'e yükselttiği, Macron'un ise yüzde 58,5'e gerilediği görüldü. Le Pen, 2021 yılında yaptığı açıklamada, seçilmesi durumunda göçmenlerin haklarını kısıtlamayı öngören referandum yapmak istediğini belirtmişti.Fransa seçimlerinde belirleyici aday Jean-Luc Melenchon olmuştu. İlk turda Le Pen'den yüzde 1,3 daha az oy almış ve üçüncü olmuştu. İkinci turda Melenchon, Macron'a desteğini açıklamıştı.İSVEÇ'TE DE AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLÜ PARTİ ÖNE ÇIKTIİsveç'te 2018'de yapılan seçimlerde sol görüşlü Sosyal Demokratlar Partisi yüzde 28,3 oy oranıyla seçimin galibi oldu. Aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratları (SD), yüzde 17,5 ile üçüncü sırada geldi. 11 Eylül 2022'de yapılan seçimlerde ise SD partisinin yüzde 20,2 ile seçimi ikinci sırada bitirdiği görüldü.AVRUPA HALKININ GÖÇMENLERE BAKIŞIEyes on Europe adlı öğrenci dergisi tarafından 2020'de yapılan ankette, Avrupa kamuoyuna göçmenlere yönelik bakış açısı soruldu. Ankete göre göçmenleri bir 'sorun' olarak gören ilk 5 ülke Macaristan Slovakya ve Bulgaristan oldu. Ankete göre Macaristan, Malta ve Yunanistan halkının yüzde 63'ü göçmenlerin bir sorun olduğu görüşünü belirtirken, Slovakya'da bu oran yüzde 54, Bulgaristan'da ise yüzde 52 olarak kaydedildi.

Ankette, göçmenlerin topluma etkisi konusunda yüzde 76 oranla en olumlu bakış açısına sahip ülke İsveç oldu. İsveç'i yüzde 66 ile Lüksemburg, yüzde 63 ile Birleşik Krallık takip etti. Bu oran Fransa'da yüzde 50, İtalya'da ise yüzde 21 olarak gözlemlendi. Ancak 2022'de Fransa, İsveç ve İtalya'da yapılan seçimlerde, göçmen karşıtı söylemlerde bulunan partilerin oy oranını artırması da dikkat çekti.