Avrupa ve Asya'da İmalatçılar Üretimde Durağanlık Yaşıyor - Son Dakika
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Avrupa ve Asya'da İmalatçılar Üretimde Durağanlık Yaşıyor

Avrupa ve Asya\'da İmalatçılar Üretimde Durağanlık Yaşıyor

Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerine göre, Avrupa ve Asya'daki imalatçılar, temmuz ayında durağan bir üretim performansı sergilerken, taleplerdeki azlık fabrikaların üretim faaliyetini düşürdü. Piyasada, taleplerdeki azlığın yol açtığı küresel üretim ve imalat merkezlerindeki arza ilişkin problemler, ekonomik toparlanmanın yavaşlama riskini arttırdı.

01.08.2024 17:53
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(ANKARA) - Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerine göre, Avrupa ve Asya'daki imalatçılar, temmuz ayında durağan bir üretim performansı sergilerken, taleplerdeki azlık fabrikaların üretim faaliyetini düşürdü. Piyasada, taleplerdeki azlığın yol açtığı küresel üretim ve imalat merkezlerindeki arza ilişkin problemler, ekonomik toparlanmanın yavaşlama riskini arttırdı.

Amerikan şirketi S&P Global tarafından derlenen Hamburg Ticaret Bankası verilerinden alınan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında, geçen ayla aynı düzeyde yüzde 45,8 seviyesinde kaldı. Endeks, iki yıldan fazla bir süredir, büyümeyi daralmadan ayıran yüzde 50 sınırının altında kalıyor.

Avrupa'da üretim gerilerken, İngiltere'deki seçim durumu tersine çevirdi

Euro bölgesinde geniş çaplı bir gerileme yaşanırken, İngiltere'deki fabrikalar, bu eğilimi tersine çevirerek, üretim ve işe alımlardaki artışla birlikte son iki yılın en iyi ayını geçirdi. İngiltere'de, Başbakan Keir Starmer'ın seçim zaferinin ardından ekonomiye ilişkin bir iyileşme görülürken, PMI endeksi yüzde 52'ye yükselerek, 2022 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz yıl 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te tuttuğu faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan Almanya'nın imalat sektöründeki hızı yavaşlarken, Fransa'nın sanayi sektörü, altı ayın en hızlı daralmasını yaşadı.

ABD Merkez Bankası, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin planlanan çizelgeye göre hareket etmesi halinde eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Haziran ayında mevduat faizini düşüren Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl, iki indirim daha yapabileceği öngörülüyor.

Çin'in imalat faaliyetlerindeki düşüş, komşularını da olumsuz etkiledi

İmalat faaliyetlerinin, Japonya'da daralması ve Güney Kore'de kısmen zayıf iç talep ve artan girdi maliyetleri nedeniyle daha yavaş bir hızda genişlemesi, Çin'in fabrika faaliyetlerindeki daralmanın yarattığı ekonomik gelişmelere yönelik karamsarlığı arttırdı. Çin'in imalat faaliyetlerindeki düşüş, Asya'daki komşularını olumsuz etkiledi.

Çin'in Caixin/S&P Global imalat PMI değeri, temmuz ayında bir önceki ayki yüzde 51,8 seviyesinden yüzde 49,8'e gerileyerek geçen yılın ekim ayından bu yana en düşük değerini aldı. Bu durum, analistlerin yüzde 51,5 olan tahminlerini geride bıraktı.

Japonya'nın nihai Jibun Bank Japonya imalat PMI değeri, temmuz ayında yüzde 50'den yüzde 49,1'e geriledi. Japonya Merkez Bankası, çarşamba günü diğer merkez bankalarının tersi yönde hareket ederek faiz oranlarını 15 yıldır görülmemiş seviyelere yükseltti ve büyük çapta tahvil alımını yavaşlatmak için ayrıntılı bir plan açıkladı.

Bölgenin bir diğer önemli ihracat gücü olan Güney Kore'de ise PMI, temmuz ayında yüzde 51,4 olarak görüldü.

Öte yandan, Tayvan'ın fabrika faaliyeti genişlerken temmuz ayındaki hızı geçtiğimiz aya göre yavaşladı. Hindistan'ın imalat faaliyeti, taleplerdeki artışın devam etmesi sayesinde hızlı bir şekilde genişledi.

Kaynak: ANKA

Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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