Avustralya\'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

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Avustralya’nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişinin bıçaklandı. Polis, olayı bir “terörist eylem” olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. AFP haber ajansı, saldırganın 16 yaşında olduğunu bildirdi.

Bu, Sydney'de üç gün içindeki ikinci bıçaklı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Olay akşam saatlerinde Wakeley banliyösündeki Christ The Good Shepherd Kilisesinde düzenlenen ayin sırasında meydana geldi. Saldırgan, vaaz sırasında piskopos dahil en az dört kişiyi bıçakladı. Daha sonra cemaat üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın dışarıya çıkartılarak kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı.

Çatışmalar esnasında iki polis yaralandı. Yirmi polis aracı hasar gördü ve 10'u kullanılamaz hale geldi.

New South Wales Başkomiseri Karen Webb yaptığı basın toplantısında, olay hakkında yapılan etraflıca değerlendirmenin ardından saldırının “terörist bir eylem” olduğunu açıkladı. Webb, saldırının halkı korkutan ve dini motivasyonlarla yapılan bir "aşırılık" eylemi olarak görüldüğünü söyledi.

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mike Burgess ise saldırının kişisel bir eylem olarak göründüğünü belirterek, "Bu noktada olaya başka birinin daha karıştığına dair bir belirti yok. Ancak soruşturma sürüyor" dedi.

New South Wales Komiser Yardımcısı Andrew Holland, saldırganın elindeki yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü ve güvenli bir yere götürüldüğünü söyledi. Yetkililer ilk olarak saldırganın 15 yaşında olduğunu açıklamıştı.

Olayların ardından kilisenin etrafında güvenlik sağlandı.

Başkomiser Webb, kilise saldırısının ardından olaylara karışanların polis tarafından yakalanacağını söyledi ve eylemleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Önceki gün yine bir saldırgan Sydney’de bir alışveriş merkezinde altı kişiyi bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırgan daha sonra bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü.

Polis, saldırganın özellikle kadınları hedef aldığını bildirmişti.

İki olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir iddia söz konusu değil.

New South Wales Başbakanı Chris Minns de Sydney'in batısındaki büyük dini cemaatlerin liderleriyle bir toplantı yaptığını belirtti ve dini liderlerin topluluklarına itidal ve barış çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yerel medyanın aktardığına göre saldırıya uğrayan piskoposun adı Mar Mari Emmanuel olarak açıklandı.

Süryani Ortodoks Kilisesi tarafından 2011 yılında atanan Emmanuel, popüler ve tartışmalı bir figür olarak görülüyor. Vaazları sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Ancak Süryani Kilisesi ile çalkantılı bir ilişkisi olan piskopos, 2021’de Covid-19 pandemisi nedeniyle yürürlüğe sokulan kısıtlamalara karşı muhalif bir ses olarak öne çıktı, Avustralya'daki kapanmaları kölelik olarak tanımladı ve aşıların boşuna olduğunu savundu.

Kilise yaptığı açıklamada bir rahip olan Peder Isaac'ın da yaralandığını söyledi. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı.

AFP'nin aktardığına göre kilise, özellikle Irak ve Suriye'den Avustralya'ya göç etmiş Hristiyan toplumun dini merkezi konumunda.