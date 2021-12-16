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Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı - Son Dakika

Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı

16.12.2021 13:10

Avustralya'nın Tasmania eyaletinde bir şişme şatonun rüzgarda savrulması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 çocuğun ise yaralandığı öğrenildi.

Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin etkinlik gününde facia yaşandı. Çocukların oynadığı şişme şato, şiddetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu. Oyun oynayan 10-12 yaşlarındaki çocuklar şişme şatodan yere düştü.

2 ERKEK, 2 KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 erkek ve 2 kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı. Yaralanan çocuklar helikopterle hastaneye kaldırılırken, ailelerine de haber verildi.

10 metreden yere çakıldılar! Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı

"ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ GÜNÜ BİR TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison olaya ilişkin yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

10 metreden yere çakıldılar! Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı

BENZER BİR OLAY ÇİN'DE DE YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Çin'de 2019'da şişme bir oyun parkının rüzgarda savrulması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 20 çocuk da yaralanmıştı.

10 metreden yere çakıldılar! Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı
Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, oyunlar, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı - Son Dakika
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