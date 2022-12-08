Dünyayla bağlantısı olmayan kabileyi görmeye giden Youtuber, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilelerin hayatlarını nasıl sürdürdükleri çok merak ediliyor. Avustralya'da Youtube yayınları yapan Brodie Moss ise bu soruya ışık tutmak adına dünya ile bağlantısı olmayan kabile üyelerini ziyaret etti.

SADECE 1 TANE BEYAZ ADAM YAŞIYOR

Brodie Moss, Kwakéa Adası'nı ziyaret etti ve yolculuğunu kayda aldığı bir video yükledi. Moss'un bahsettiğine göre, adadan kabile üyelerinden farklı olarak sadece Brett isimli beyaz bir adam yaşıyordu. O da büyükbabasının savaştan sonra yerel halktan orada kalma izni almasının ardından adada yaşıyordu.

TEDİRGİNLİĞİ BOŞA ÇIKTI

Moss'un paylaştığı görüntülerde, belki de ilk kez Brett ve kendileri dışında bir insan gören kabile üyelerinin her şeyi yapabileceği o yüzden dikkatli olmaya çabaladıkları görülüyordu. Ancak kabile üyeleri, tam tersine onları büyük bir heyecanla karşıladılar. Yol boyunca Youtuber ve kameramanı ellerinden çekiştirerek kamplarına götüren ada sakinleri neşe içinde dans ederek ikiliyi kabile liderinin yanına götürdüler.