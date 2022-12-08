Dünyayla bağlantısı olmayan kabileyi görmeye giden Youtuber, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Dünyayla bağlantısı olmayan kabileyi görmeye giden Youtuber, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

08.12.2022 12:25

Avustralya'da Youtube yayınları yapan Brodie Moss adlı adam, Kwakéa Adası'nda dünya ile bağlantısı olmayan bir kabileyi ziyaret etti. Kabile üyelerinin kendisine karşı saldırıya geçmesini beklediği için tedirgin olan Brodie Moss, üyelerin kendisine gösterdiği ilgi sonucu hayretler içinde kaldı.

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilelerin hayatlarını nasıl sürdürdükleri çok merak ediliyor. Avustralya'da Youtube yayınları yapan Brodie Moss ise bu soruya ışık tutmak adına dünya ile bağlantısı olmayan kabile üyelerini ziyaret etti.

SADECE 1 TANE BEYAZ ADAM YAŞIYOR

Brodie Moss, Kwakéa Adası'nı ziyaret etti ve yolculuğunu kayda aldığı bir video yükledi. Moss'un bahsettiğine göre, adadan kabile üyelerinden farklı olarak sadece Brett isimli beyaz bir adam yaşıyordu. O da büyükbabasının savaştan sonra yerel halktan orada kalma izni almasının ardından adada yaşıyordu.

TEDİRGİNLİĞİ BOŞA ÇIKTI

Moss'un paylaştığı görüntülerde, belki de ilk kez Brett ve kendileri dışında bir insan gören kabile üyelerinin her şeyi yapabileceği o yüzden dikkatli olmaya çabaladıkları görülüyordu. Ancak kabile üyeleri, tam tersine onları büyük bir heyecanla karşıladılar. Yol boyunca Youtuber ve kameramanı ellerinden çekiştirerek kamplarına götüren ada sakinleri neşe içinde dans ederek ikiliyi kabile liderinin yanına götürdüler.

YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Avustralya dan sonra burayada medeniyeti götürürler artık...bir yıla kadar yerlilerden eser kalmaz bu ada da... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
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Avustralya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyayla bağlantısı olmayan kabileyi görmeye giden Youtuber, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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