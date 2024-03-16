Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı - Son Dakika
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Dünya

Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı

Ayasofya\'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı

İstanbul'un simgelerinden Ayasofya'yı ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşan turiste Türk kullanıcılar tepki gösterdi.

16.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:48
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Apostolos Papathedorou isimli Yunan turistin ziyaret ettiği Ayasofya'da Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.

"SAĞLAM YÜZÜCÜ DİYE YORUMLADIM"

Türk kullanıcılar, Yunan turistin paylaşımıyla ilgili "Umarım yüzme biliyorsundur", "Islak odun çekmiş canı", "Havalar ısındı ya denize girmek istiyorlar", "Yüzmeyi seviyorlar", "Sağlam yüzücü diye yorumladım", "Bırakın sevinsin gariban", "Deniz soğuktur yiğidim", "Yüzmeyi mi özledin komşi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yunan turistin o paylaşımı;

Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı

Yunanistan, Turizm, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Hugs70: Suriyeliler 10 senedir her bayram her yılbaşı taksim Eminönü açıyor 48 33 Yanıtla
  • Arzu schnyder: Ayasofya’nın tanıtımını yapmış ! 51 16 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Buranın güvenliği yokmu ? 63 3 Yanıtla
  • Emre Akcay: Anca çakdırmadan bayrak açarsın, etrafı kollayıp 62 4 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: 1453 FATİH SULTAN MEHMET. Bu not bütün yunanistana yeter… 50 6 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ancak sanal da kukrersiniz hayaller hayaller 41 5 Yanıtla
  • Celal Değirmenci: Orada buna gerekli dersi verecek bir babayiğit yokmuş mu? 39 3 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Yetkilileri göreve çagırıyorum anında sınır dışı edilmeli sevgili şehrim nedir bizde gidelim yunanistana türk bayragı açalım sevgili şehrim diyelim bak napıyolar 30 3 Yanıtla
  • Mehmet Güleç: kardak adasına asın gitsin bu yobazı 23 4 Yanıtla
  • ferhat eser: onlarda bu işin içinde belkide yardım ettiler bayrağı açsın diye 3 4
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SON DAKİKA: Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı - Son Dakika
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