Apostolos Papathedorou isimli Yunan turistin ziyaret ettiği Ayasofya'da Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.
Türk kullanıcılar, Yunan turistin paylaşımıyla ilgili "Umarım yüzme biliyorsundur", "Islak odun çekmiş canı", "Havalar ısındı ya denize girmek istiyorlar", "Yüzmeyi seviyorlar", "Sağlam yüzücü diye yorumladım", "Bırakın sevinsin gariban", "Deniz soğuktur yiğidim", "Yüzmeyi mi özledin komşi" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı - Son Dakika
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ederken, 4 kişi kurtarıldı ve 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bota tahminen 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, 15-20 kişi hala aranıyor.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını aktardı. Sabah saatlerinde ise Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in rafinerilerini hedef almıştı.
Irak'ta Baas rejiminin 1988'de Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırıdan yaralı kurtulan İsmail Ahmed, saldırıdan sonra İran'da sağlık görevlisi olarak çalışırken saldırmaya katılan pilotların tedavisine yardımcı olduğunu söyledi. Ahmed, Halepçe saldırısında eşini kaybettikten sonra İran'a kaçtığını ve burada pilotları tedavi ettiğini belirtti. Mahkemede tanıklık yapan Ahmed'in anlattıkları karşısında mahkeme başkanı bile duygulanmıştı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'de iç savaşın devam ettiği süreçte 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak. Vakıf, Ramazan Yardım Faaliyetleri kapsamında Yemen'de çalışmalarını sürdürüyor. Yardımları titizlikle ulaştırmak için çaba sarf eden TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtımı, 17 bin kişiye iftarlık ulaştırma, 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etme gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, gelir elde etmeleri için 100 kişiye üç tekerlekli motosiklet dağıtılacak, 50 kişiye istihdam oluşturma desteği verilecek ve evsizlere 100 konut ile 600 çocuğun eğitim alabileceği bir kompleks olan 'Anadolu Külliyesi' projesi devam ediyor.
İsrail'in gece boyunca Refah, Nuseyrat Kampı olmak üzere Gazze'ye yönelik saldırılarında 80 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in gece boyunca Gazze'deki Nuseyrat Kampına ve Refah'a düzenlendiği saldırılarda 80 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivil de yaralandı. İsrail, saldırılarında Şifa Hastanesi yakınlarındaki yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı 7 katlı bir binayı hedef aldı. İsrail, Gazze'deki Al-Jalaa caddesindeki bir evi de vurması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'nin Tuffah mahallesinde bir evin vurulması sonucu 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. Ayrıca, Nasr Mahallesindeki bir evin de İsrail saldırılarında hedef alınması sonucu can kayıpları yaşandı. Rafah'ı da saldırılar düzenlenen İsrail güçleri, bir evi bombaladı. İsrail, gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda Nuseyrat Kampını da hedef aldı. İsrail'in Nuseyrat Kampında 2 evi vurması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da da bazı noktalara yoğun hava saldırıları düzenledi.
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