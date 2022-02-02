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Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı - Son Dakika

Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı

02.02.2022 11:58

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju 5 ay sonra ilk kez, Çin Yeni Yılı kutlamalarında halkın arasına karıştı. Kim ve Ri, katıldıkları konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Geleneksel 12 Hayvanlı Çin Ay takvimine göre kaplan yılına giren Asya ülkelerinde kutlamalar yapılıyor. Kuzey Kore de Çin yeni yılı kapsamında ülke genelinde etkinlikler düzenledi.

Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi

HALKIN ÖNÜNE ÇIKTILAR

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyongyang'da düzenlenen bir konsere katıldı. Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak halkın önüne çıktı. Kim ve Ri, konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi

EN SON EYLÜL AYINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ri Sol Ju, son olarak 9 Eylül'de Kumsusan Güneş Sarayı'nda ülkenin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende görülmüştü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı - Son Dakika
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