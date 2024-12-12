Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık - Son Dakika
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Dünya

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık

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Esad rejiminin aylardır penceresiz bir hücrede tuttuğu mahkumun hapishaneden kurtulma anları büyük yankı uyandırdı. Ekrana yansıyan görüntülerde muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkan adam, ''Ben sivilim'' diyerek ateş açılmaması için yalvardı.

12.12.2024 14:52  Güncelleme: 15:04
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Suriye'deki Baas rejiminin yıkılması ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası on binlerce kişinin işkenceye maruz kaldığı Suriye hapishaneleri muhaliflerin eline geçti. Hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşurken, 'İnsan mezbahası' olarak adlandırılan Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi.

3 AYDIR PENCERESİZ HÜCREDE KALAN ADAM SERBEST

Uluslararası ajansların geçtiği görüntüler kan dondururken, yıllardır sevdikleri insanlardan haber alamayan Suriyeliler yakınlarının izini aramak için hapishanelere akın etti. Günlerdir hem Türk medyasında hem de dış basında Suriye'deki işkence merkezlerin kurtulan sivillerin hikayeleri anlatılıyor. Suriye'den son gelişmeleri aktaran ABD'li CNN International kanalının tanınmış muhabiri Clarissa War, bölgedeki hapishanelerden birinde yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.

Aylar sonra ışığı gördü, o anki tepkisi dünyada gündem oldu

"BEN SİVİLİM" DİYEREK ATEŞ AÇILMAMASINI İSTEDİ

CNN kameralarına yansıyan görüntülerde yerde bir battaniyenin altında gizlenen adam, muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkıyor ve ellerini havaya kaldırarak korku içinde çevresindekilere bakıp "Ben sivilim" diyerek ateş açılmaması için yalvardı.

Aylar sonra ışığı gördü, o anki tepkisi dünyada gündem oldu

"AMAN ALLAH'IM IŞIK"

Kendisine uzatılan suyu elleri titreyerek içen adam daha sonra kollarından tutularak dışarı çıkarılıyor. Yürürken 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulduğunu anlatan mahkum, dışarı çıkıp gökyüzünü gördüğünde buruk bir gülümseme ile yukarı bakıyor ve "Aman Allah'ım ışık" dediği duyuluyor.

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah\'ım ışık

İnsan Hakları, Psikoloji, Mahkum, Mahkum, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Harun Çelik:
    Ekonomi ? Hayat pahalılığı ? Enflasyon ? Türkiye ? Artık ülkenin gündeminemi dönsek diyorum 27 25 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    sanki bu senaryo gibi geldi. işin içşnde CNN varsa ;) 26 6 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    bu hiç mahkuma benzemiyor numaracı olmasın. bir araştırın 18 4 Yanıtla
  • Özgür Keser:
    Esadın Gardiyanlarından biri yada CNN tiyatrosu 7 2 Yanıtla
  • oceanAhmet:
    Güzel senaryo, yersen. 5 1 Yanıtla
  • oceanAhmet:
    Böyle mahkum mu olur be, senaryonuz batsın. 4 1 Yanıtla
  • Ateş:
    3 ay hücrede kalan adamın sakalı bu kadar mı olur? Tamam bir mağduriyet var biliyozda,bunlara kurgu seneryo ekleninde anlamı yok ki. 3 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    3 aydır ışık görmemişde nasıl traş olmuş gayet bakımlı bence mahkum kılığına girmiş esed askeri yada gardiyan 1 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Suçu nedir sordunuz mu? Belkide gün yüzü görmemesi gerekiyor 0 0 Yanıtla
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