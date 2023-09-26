Karabağ'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla yaralı var - Son Dakika

Karabağ'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla yaralı var

Son Güncelleme: 26.09.2023 00:40

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bulunan bir benzin depolama alanında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Karabağ'da büyük patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla da yaralı var

BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Karabağ'da büyük patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla da yaralı var

TÜM HASTANELER ACİL DURUMA GEÇTİ

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği, ölenlerin sayısının netleştirilemediği, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla yaralı var - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı
00:15 Karabağ'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla yaralı var
23:10 Adana'da bir baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek yaşlı adamı darbetti
22:51 Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gönderilmesini istiyor
22:26 Şanlıurfa'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam yaşamını yitirdi
22:19 Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u sahadan sildi
22:19 Rusya, Karabağ'daki yenilginin sorumlusu olarak Paşinyan'ı gösterdi: Ateşkesi haftalar önce kabul etseydi, kayıp daha hafif olacaktı
22:09 Gözler Kabine toplantısında! Masada gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon satışı var
22:11 Biden, rüşvetle suçlanan ve evinde külçe altın bulunan Türk düşmanı senatörü yakın takibe aldı
21:38 Filenin Sultanları, yurda döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 01:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağ'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü, 200'den fazla yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement