Azerbaycan'da Milli Meclis Üyeleri İçin Seçim Yapılıyor

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(ANKARA) - Azerbaycan'da Milli Meclis üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılıyor. Azerbaycan'da 125 Milli Meclis üyesini seçmek için 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

Azerbaycan halkı, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 125 sandalyenin bulunduğu Milli Meclis'e girebilmek için 990 aday yarışacak. Azerbaycan'da 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen seçimlerde oy kullanacak. Oy verme işlemi sabah 08.00'de başladı. Azerbaycanlı seçmenler saat 19: 00'a kadar oylarını kullanabilecek.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa, Hocalı ve Ağdam'ın da dahil olduğu bölgeler için ise 54 yeni oy kullanma yeri tahsis edildi. Bu bölgelerde yaklaşık 42 bin seçmenin de oy kullanması bekleniyor.

69 ülkeden ve 51 uluslararası kuruluştan toplam 598 uluslararası gözetmen seçimleri izleyecek. Ayrıca toplamda 112 bin yerel gözetmen sürece eşlik edecek.

Azerbaycan'da seçimlerin bu yılın kasım ayında yapılması planlanmıştı. Ancak milletvekilleri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den, düzenlenecek olan seçimin Bakü'de gerçekleştirilecek 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na denk gelmemesi için eylül ayına alınmasını talep etmişti. Aliyev, meclisi feshederek seçimlerin 1 Eylül'de yapılması kararını almıştı.