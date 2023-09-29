Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanı tutuklandı - Son Dakika

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanı tutuklandı

Son Güncelleme: 29.09.2023 16:29

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetime bağlı yasa dışı silahlı güçlerin komutanlarından Tümgeneral Davit Manukyan'ın gözaltına alınarak Bakü'ye getirildiği ve mahkemece tutuklandığı bildirildi. Manukyan'ın, Azerbaycan topraklarından çekilme hükmüne rağmen bölgede kalarak görev yaptığı ve terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldığı tespit edildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da 198 şehit verdiği terörle mücadele operasyonunun ardından, bölgedeki sözde Ermeni yönetime bağlı yasa dışı silahlı güçlerin komutanlarından Tümgeneral Davit Manukyan Bakü'ye getirildi. Hakim karşısına çıkarılan Manukyan tutuklandı.

KARABAĞ'DA TUTUKLANDI

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetime bağlı yasa dışı silahlı güçlerin komutanlarından Tümgeneral Davit Manukyan'ın gözaltına alınarak Bakü'ye getirildiği ve mahkemece tutuklandığı bildirildi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin "Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesi" hükmüne rağmen Manukyan'ın bölgede kalarak sözde "Karabağ Savunma Ordusu Komutanı Birinci Yardımcısı" olarak görev yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni komutan gözaltına alındı

TERÖR EYLEMLERİNİN ORGANİZASYONLARINDA YER ALDI

Manukyan'ın ayrıca Azerbaycan'da kamu güvenliğini bozmak, halk arasında panik yaratmak, patlama ve yangınlar gibi terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldığının tespit edildiği bildirildi.

"Organize bir grup tarafından tekrarlanan terörizm", "Ateşli silahların, bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı edinimi, depolanması ve taşınması", "Yasayla öngörülmeyen silahlı gruplar ve birlikler oluşturmak" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan Manukyan'ın tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Manukyan, Bakü, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanı tutuklandı - Son Dakika
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