Baba filminin unutulmaz karakterlerinden Sonny Corleone'yi canladıran James Caan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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BBC

Baba filminin unutulmaz karakterlerinden Sonny Corleone'yi canladıran James Caan yaşamını yitirdi

08.07.2022 14:52

Dünyaca ünlü Baba film serisindeki Sonny Corleone performansıyla şöhret olan ABD'li aktör James Caan 82 yaşında hayatını kaybetti. Baba filminde Michael Corleone rolü için başta Caan istense de Coppola'nın ısrarı üzerine, bu rol Al Pacino'ya verilmişti.

1970'li yıllar boyunca Hollwood'da önde gelen isimlerden biri olan Caan'ın kariyeri onyılları buluyor. Caan, bir kez Oscar'a, bir kez Emmy'ye, dört kere de Altın Küre ödüllerine aday gösterilmişti.

Baba filminin aktörlerinden James Caan 82 yaşında öldü

Partileri seven yaşam tarzıyla tanınan New Yorklu oyuncu dört kez evlendi ve beş çocuğu vardı. Bronx semtinde bir kasabın çocuğu olarak dünyaya gelen Caan, başta Amerikan futbolu oynamak istiyordu. Hofstra Üniversitesi'nde öğrenciyken oyunculuğa başladı ve burada Baba'nın yönetmeni Francis Ford Copolla'yla tanıştı.

Baba filminin aktörlerinden James Caan 82 yaşında öldü

Televizyon ve sinemadaki küçük rollerden sonra Caan, büyük çıkışını 1965'te iki Howard Haws filminde, Red Line 7000 ve El Dorado'da oynamasıyla yaptı.

Baba filminin aktörlerinden James Caan 82 yaşında öldü

Ancak Caan'ı herkese tanıtan film 1972 tarihli Baba oldu. Caan'ın başta Michael Corleone rolü için seçmelere girdiği ve stüdyo yöneticileri tarafından istenen isim olduğu belirtilmişti.

Baba filminin aktörlerinden James Caan 82 yaşında öldü

Ancak Coppola'nın ısrarı üzerine, bu rol Al Pacino'ya verildi. Caan, Michael'ın ağabeyi Sonny'yi canlandırırken, karakterin ölüm sahnesinde silahla vurulmasını oynmak için vücuduna 140'tan fazla küçük patlayıcı yerleştirmişti. Caan bu rolle, yardımcı erkek oyuncu kategorisinde tek Oscar adaylığını aldı.

Baba filminin aktörlerinden James Caan 82 yaşında öldü

James Caan, 1980'li yılların başında bir dönem kamuoyu önünden uzaklaştı. Aktör bu dönemi uyuşturucu kullanımı ve kızkardeşinin ölümü nedeniyle "çok korkutucu günlerdi" diye tanımlıyordu. Caan Hollwood'un yanı sıra 30 yıldır karate de yapıyordu.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Baba filminin unutulmaz karakterlerinden Sonny Corleone'yi canladıran James Caan yaşamını yitirdi - Son Dakika

BBC
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