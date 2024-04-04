İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin ederek uluslararası kamuoyunda büyük üne kavuşan kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Bulgaristan'da dünyaya geldikten sonra çocukluğunda yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle görme kabiliyetini yitiren ve o günden beri kör olan Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayanlar ünlü kahinin birçok olayı önceden bildiğini söylemişti.
Baba Vanga'nın açıklamalarını bu yıl için yorumlayanlar ise ünlü kahinin 2 tahmininin gerçek olduğunu açıkladı. Baba Vanga'nın bu yıl "dünya ekonomik krizle yüzleşecek" dediği belirtilirken İngiltere ve Japonya'da ekonomik krizlerin başlamaya başladığı aktarıldı. İngiliz medyası Birleşik Krallık'ta gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde beklenenden daha büyük bir oranda, yüzde 0.3 oranında düştüğüne dikkat çekildi.
Japonya'da ise Yen, ABD doları karşısında 151,97 seviyesine gerileyerek son 34 yılın en düşük seviyesine indi. Ülke şu anda küresel sıralamada dördüncü sıraya geriledi. Öte yandan başta Mısır ve Türkiye olmak üzere birçok ülkede de irili ufaklı ekonomik krizler yaşanıyor.
Medyumun bir diğer öngörüsü de bu yıl sağlık alanında "ciddi gelişmeler" yaşanacağı yönündeydi ve geçtiğimiz haftalarda bir akciğer kanseri aşısı üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Oxford Üniversitesi, Francis Crick Enstitüsü ve London College Üniversitesi'nin ortak çalışmasında "LungVax" isimli bir aşı üzerinde uğraşıldığı ve 3 bin aşı için yaklaşık 2 milyon dolarlık fon topladıkları da belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı - Son Dakika
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında, mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandıklarını belirterek, Kadir Gecesi'ne nail olmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Yüce Allah'ın bizlere eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın nurlanması ve manevi huzurumuzun artması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yıldırım, gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.
Bilecik'in Bayırköy beldesinde bulunan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklar için bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek veren minik öğrenciler, örnek davranışlarıyla dikkat çekti. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencileri tebrik ederek hediye verdi.
Tayland'ın güneyinde bulunan Surat Thani eyaletinden Koh Tao Adası'na yolcu taşıyan bir feribotta çıkan yangında, 97 yolcu ve 11 mürettebat son anda kurtarıldı. Yangın, feribotun varış noktasına kısa bir süre kala çıktığı için büyük bir facianın önüne geçildi. Feribot kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Simav ilçesini ziyaret ederek emektar Hafız Hasan Takak Hoca Efendi'yi hanesinde ziyaret etti. Ayrıca, Simav İlçe Müftülüğü Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu öğrencileri ile hasbihalde bulundu ve emekli din görevlilerine yönelik iftar programına katıldı. Müftü Açık, Merkez Camii'nde teravih namazı öncesi vaaz verdi ve namaz sonrasında din görevlileri ile bir araya geldi.
Simav ilçesinde Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 18 bin 550 TL'yi Filistin'e gönderdi. Öğrenciler, kursta hazırladıkları Filistin ve Kudüs Köşesine kurdukları kumbarada biriktirdikleri parayı İlçe Müftülüğüne teslim etti. İlçe Müftüsü Hasan Serçe, öğrencilerin duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.
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