Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı - Son Dakika
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Dünya

Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı

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25 yıl önce hayatını kaybeden kahin Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı. Baba Vanga'nın "Dünya ekonomik krizle yüzleşecek" çıkışını yorumlayanlar İngiltere ve Japonya'da ekonomik krizin başladığına dikkat çekerken "sağlık alanında ciddi gelişmeler yaşanacak" öngörüsü de doğru çıktı. Bilim insanları geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseri aşısı üzerinde çalışıldığını doğrulamıştı.

04.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:29
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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin ederek uluslararası kamuoyunda büyük üne kavuşan kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Bulgaristan'da dünyaya geldikten sonra çocukluğunda yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle görme kabiliyetini yitiren ve o günden beri kör olan Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayanlar ünlü kahinin birçok olayı önceden bildiğini söylemişti.

İNGİLTERE VE JAPONYA'DA EKONOMİK KRİZ BAŞLADI

Baba Vanga'nın açıklamalarını bu yıl için yorumlayanlar ise ünlü kahinin 2 tahmininin gerçek olduğunu açıkladı. Baba Vanga'nın bu yıl "dünya ekonomik krizle yüzleşecek" dediği belirtilirken İngiltere ve Japonya'da ekonomik krizlerin başlamaya başladığı aktarıldı. İngiliz medyası Birleşik Krallık'ta gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde beklenenden daha büyük bir oranda, yüzde 0.3 oranında düştüğüne dikkat çekildi.

YEN 34 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Japonya'da ise Yen, ABD doları karşısında 151,97 seviyesine gerileyerek son 34 yılın en düşük seviyesine indi. Ülke şu anda küresel sıralamada dördüncü sıraya geriledi. Öte yandan başta Mısır ve Türkiye olmak üzere birçok ülkede de irili ufaklı ekonomik krizler yaşanıyor.

İKİNCİ KEHANET DE GERÇEKLEŞİYOR

Medyumun bir diğer öngörüsü de bu yıl sağlık alanında "ciddi gelişmeler" yaşanacağı yönündeydi ve geçtiğimiz haftalarda bir akciğer kanseri aşısı üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Oxford Üniversitesi, Francis Crick Enstitüsü ve London College Üniversitesi'nin ortak çalışmasında "LungVax" isimli bir aşı üzerinde uğraşıldığı ve 3 bin aşı için yaklaşık 2 milyon dolarlık fon topladıkları da belirtildi.

Baba Vanga\'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı

Baba Vanga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • serkan cindemir: Kehanet dıye yedirmeyin sizin soyletmelerınızle halkı korku panik savasa haxırlıyosunuz hersey danısıklı dovus 49 3 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Gaybı yalnızca Allah bilir. 22 1 Yanıtla
  • İlyas null: kehanet nedir yaaa yok anasinin pabucu 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser: yok kahve falı yok tarot yok sarkaç gözünü kapatan kahin oldu başımıza bu üfürükçülere inanmayın bunların sahte hocalardan bir farkı yok 3 0 Yanıtla
  • YoH null: yav hikaye :D teorileri seven toplumları bir araya getirmenin en kolay yolu da bu yani dünya da kehanetlerin hiç biri gerçekleşmedi yav 100 yıl öncede savaşlar ekonomik krizler vardı ondan öncede buna kehanet denmez gelişmiş ülkeler ister istemez düzeni değiştiriyor bu yani başka ülkede kendi geleceğini riske atmamak için güçlenen ülkeyi zayıflatmak ister buna da kehanet denmez:D 2 0 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel: şunun gözünü yumdurup karşıma çıkarmasanız 0 0 Yanıtla
  • özer bergin: fala, burçlara inanan salatalıklar şimdi sallamaya başlasam illaki bir kaçı tutar. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı - Son Dakika
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