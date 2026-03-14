BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu'na İHA saldırısı: 2 yaralı

14.03.2026 20:26
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken bölgedeki tansiyon da yükselmeye devam ediyor.

İRAN'DAN BAE'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA İHA SALDIRISI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğu'na bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin açıklamada, saldırı nedeniyle Nepal uyruklu 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve binada da kapsamlı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Açıklamada, "Bu tür eylemler tehlikeli bir tırmanışı ve bölgesel güvenlik ile istikrara yönelik bir tehdidi temsil etmektedir. Diplomatik misyonları ve binalarını hedef almak, uluslararası normların ve yasaların açık bir ihlalidir" denildi.

Bakanlık, Bağdat ve Erbil yönetimlerine saldırının araştırılması, sorumlularının tespit edilmesi ve suçluların hesap vermesini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

IKBY HÜKÜMETİNDEN BAĞDAT'A ÇAĞRI

Olayın ardından IKBY hükümeti tarafından yapılan açıklamada saldırı kınandı. Erbil yönetimi saldırıyı "uluslararası hukukun, IKBY ve Irak egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirildi. Açıklamada Bağdat yönetimine yasal sorumluluklarını yerine getirme ve bölgede faaliyet gösteren "yasa dışı milis grupların" eylemlerine son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu tür terör eylemleri can kaybına yol açmasa bile hem bölgenin hem de Irak'ın uluslararası imajına ağır bir darbe niteliği taşmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu BAE Başkonsolosluğu daha önce de bölgedeki çatışmalar nedeniyle benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Erbil, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:41:49.
