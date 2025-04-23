Bakan Bolat, Türkiye Milli Günü'ne Katıldı - Son Dakika
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Dünya

Bakan Bolat, Türkiye Milli Günü'ne Katıldı

Bakan Bolat, Türkiye Milli Günü\'ne Katıldı

BAKAN BOLAT, TÜRKİYE MİLLİ GÜNÜ'NE KATILDITicaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da Expo 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü'ne katıldı.

23.04.2025 19:43
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BAKAN BOLAT, TÜRKİYE MİLLİ GÜNÜ'NE KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da Expo 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü'ne katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Bakan Bolat'ın yanı sıra, milletvekilleri, iş dünyası temsilcileri, Japonya hükümet ve iş dünyası temsilcileri ile davetliler de yer aldı. Türk sanatçılar tarafından geleneksel danslar sahnelenirken, Türkiye- Japonya ortak miras ve kültürüne atıfta bulunan video gösterimi de gerçekleşti.

'TÜRKİYE, JAPON YATIRIMCILAR İÇİN İDEAL BİR ÜRETİM VE DAĞITIM ÜSSÜ'

Bakan Bolat, Türkler ile Japonlar arasında Eğtuğrul Fırkateyni Kazası'ndan sonra daha güçlü bağlar geliştiğini vurgulayarak, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler, sadece diplomatik belgelerle değil; yürekten yüreğe kurulan bir dostluk bağıyla şekillenmiştir. Bu bağ, 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasında Japon halkının gösterdiği büyük insani duyarlılıkla tarihimizin en kıymetli sayfalarına kazınmıştır. Aynı duyarlılık, 1999 Marmara, 2011 Tohoku ve 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında da karşılıklı yardımlarla perçinlenmiş, halklarımız arasındaki empati ve dayanışma kültürü daha da derinleşmiştir. Türkiye Pavilyonu aracılığıyla bu ortak hafızayı gelecek kuşaklara aktarmak, sadece bir tanıtım çabası değil; aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk çok boyutlu bir iş birliğine dönüşmüştür. Bu iş birliği özellikle ekonomik alanda karşılıklı güven, istikrar ve uzun vadeli ortaklıklarla gelişimini sürdürmektedir. Japonya, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biridir. Türkiye'de yatırım yapan 275 Japon şirketinin doğrudan yatırımları 3,1 milyar dolara ulaşmış, başta altyapı, enerji, otomotiv ve finans sektörlerinde önemli projelere imza atılmıştır. Türkiye, genç nüfusu, stratejik konumu, gelişmiş sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle Japon yatırımcılar için ideal bir üretim ve dağıtım üssü olmaya devam etmektedir. Asya ile Avrupa arasında stratejik bir lojistik merkez olmasının Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, Japon firmalarıyla Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da yürüttüğümüz başarılı müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki ilişkiler bilimsel iş birliklerinde, kültürel etkileşimlerde ve insani değerlerde yaşamaya devam ediyor. Osaka-Kansai Japonya 2025 Dünya Exposu'nda yer alıyor olmamız da bu dostluğun somut bir tezahürüdür. Ülkemiz, Japonya 2025 Dünya Exposu'na 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla, 900 metrekarelik bir alanla katılım sağlamaktadır. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikimini, modern mimari ve tasarım anlayışıyla harmanlayan pavilyon kurduk. Ziyaretçilere hem geçmişin izlerini hem de geleceğe dair umutları taşıyan eşsiz bir deneyim yaşatmayı arzu ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI' VİZYONU, PAVİLYONUMUZUN TEMEL İLHAM KAYNAKLARINDAN BİRİ'

Bakan Bolat, "Pavilyonumuzun teması, 'Hayatları Bağlamak'. Bu temayla, Anadolu, geçmişte olduğu gibi bugün de kültürlerin buluştuğu, Doğu ile Batıyı bağlayan bir medeniyet köprüsüdür. Pavilyonumuzun mimari tasarımı, Türklerin Orta Asya'dan itibaren taşıdığı kadim sembollerden biri olan ve aynı zamanda Türkiye ile Japonya bayraklarındaki ortak sembolleri yansıtan 'Kün-Ay' sembolünden ilham almaktadır. Bu sembol, sadece tasarımsal bir detay değil; iki dost ülke arasında tarihsel ve kültürel anlamda kurulan köprünün de görsel bir yansımasıdır. Japonya halkının gönlünde derin izler bırakmış Ertuğrul Fırkateyni hikayesi, pavilyonumuzun duygusal merkezlerinden biridir. Bu anı, sadece geçmişin değil, insanlık onurunun, karşılıklı yardımlaşmanın ve kardeşliğin de simgesi olarak seçilmiştir. Türk sanatlarından çağdaş tasarımlara, gastronomiden sürdürülebilir teknoloji uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede ülkemizin sunduğu değerlerler gösterilecektir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılında ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, Pavilyonumuzun temel ilham kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 'Türkiye Yüzyılı'; ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda kalkınmasını, bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel düzeyde etkin ve yön belirleyici bir aktör haline gelmesini hedefleyen stratejik bir yol haritasıdır" diye konuştu.

Gösterilerin ardından, Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, etkinlik alanından Türkiye pavilyonuna mehter takımı eşliğinde kortej halinde yürüyerek pavilyonu gezdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Bolat, Türkiye Milli Günü'ne Katıldı - Son Dakika

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