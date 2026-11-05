Bakan Ersoy, Londra'da Büyük Saray mozaiklerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Londra'da Büyük Saray mozaiklerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti

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Bakan Ersoy, Londra\'da Büyük Saray mozaiklerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti
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Bakan Ersoy, Londra\'da Büyük Saray mozaiklerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde 200'ü aşkın eserle İstanbul'un 1600 yıllık tarihini anlatan sergiyi ziyaret etti. Ersoy, Büyük Saray mozaiklerinin keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergileneceğini belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisini ziyaret etti. İstanbul'un yaklaşık 1600 yıllık tarihini 200'ü aşkın eserle anlatan sergiye ilişkin Ersoy, "Ülkemizin kültürel zenginliğini dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinde tanıtmaya, İstanbul'un eşsiz mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığı dönemin sanat ve kültür mirası, Londra'da kapsamlı bir sergide bir araya geliyor. Victoria and Albert Müzesi'nde hazırlanan 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisi, milattan sonra 330 yılından 1922'ye uzanan süreçte şehrin imparatorluk başkenti kimliğini, sanat üretimini ve gündelik yaşamını ele alıyor.

Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretine ilişkin sanal medya paylaşımında, "İstanbul'un asırlara yayılan sanat ve kültür mirası Londra'da dünya ile buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın koordinasyonunda müze ve kurumların da eserleriyle sergiye katkı sunduğunu belirten Ersoy, İstanbul'un iki imparatorluğa başkentlik yaptığı yaklaşık 1600 yıllık tarihin 200'ü aşkın eserle anlatıldığını vurguladı.

BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ İLK KEZ İSTANBUL DIŞINDA

Serginin dikkat çeken eserleri arasında, Bizans dönemine ait Büyük Saray mozaikleri bulunuyor. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 6'ncı yüzyıla ait mozaikler, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek.

Bakan Ersoy, bu eserlerin sergide yer almasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Büyük Saray mozaiklerinin, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek olması bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor. 2'nci Selim'in kaftanından Fatih Sultan Mehmed'in portresine uzanan seçki, şehrimizin zengin mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor."

Topkapı Sarayı koleksiyonundan 2'nci Selim'e ait 16'ncı yüzyıl kaftanı, Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmed portresi ve Osman Hamdi Bey'in 'Gezintide Kadınlar' tablosu da serginin öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN KOLEKSİYONLAR BİR ARADA

Koç Holding iş birliği ve Huo Family Foundation desteğiyle gerçekleştirilen sergi, V&A koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerden ödünç alınan eserleri buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müze ve kuruluşlardan da sergiye eserler ödünç verildi. Türkiye'den katkı sunan kurumlar arasında Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü Harbiye Askeri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Koleksiyonu bulunuyor.

Uluslararası katılımcılar arasında ise British Museum, British Library, National Gallery, Vatikan Müzeleri, Benaki Müzesi ve Venedik San Marco Hazinesi yer alıyor.

İMPARATORLUK SARAYLARINDAN GÜNDELİK YAŞAMA

Sergi, 'Roma Döneminde Başlangıç', 'Gök ve Yer', 'Yeniden Doğan Başkent' ve 'Şehirde Yaşam' başlıklı dört bölümden oluşuyor.

İstanbul'un 330 yılında 1'inci Konstantin tarafından yeniden kuruluşundan Osmanlı dönemine uzanan anlatıda; şehrin mimarisi, din ve sanat ilişkisi, saray kültürü ve toplumsal yaşamı ele alınıyor. Mozaikler, heykeller, ipekli dokumalar, tarihi kıyafetler, çiniler, mücevherler, silah ve zırhlar, el yazmaları ve resimler aracılığıyla İstanbul'un farklı dönemlerine ışık tutuluyor.

Sergi, imparatorluk törenleri ve saray atölyelerinin üretimlerinin yanı sıra kahvehaneler, hamamlar, müzik, eğlence ve giyim kültürü üzerinden şehrin gündelik hayatını da ziyaretçilere aktarıyor.

'İSTANBUL'UN EŞSİZ MİRASINI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Serginin hayata geçirilmesine katkı sağlayan kurumlara, Koç Holding'e ve emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin kültürel zenginliğini dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinde tanıtmaya, İstanbul'un eşsiz mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz."

Victoria and Albert Müzesi'ndeki sergi, 7 Kasım 2026-9 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: DHA
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