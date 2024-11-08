Bakan Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo\'an ile görüştü

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi.

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) 2'nci toplantısı için Çin'in başkenti Pekin'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan ile görüştü. Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, HİK mekanizmasının canlandırılmasında mutabakata vardıklarını, bu doğrultuda komitenin 2'nci toplantısını 8 yıl aradan sonra Beijing'de yaptıklarını kaydetti.

Mevkidaşına nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Şimşek, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an da iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirerek genişletmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Lan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek, daha adil ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyanın ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna olumlu katkılarda bulunmaya hazırız" dedi.