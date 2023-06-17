Bali'de bir tarlada bulunan Boeing 737 uçağının gizemi çözülemedi

Endonezya'nın Bali adasında ünlü Pandawa plajına sadece birkaç dakika mesafede bulunan bir tarladaki devasa Boeing 737 uçağı yıllardır gizemini koruyor. Uçağın nasıl oraya geldiği bilinmezken, zaman zaman farklı teoriler gündeme geliyor.

RESTORANA ÇEVİRMEK İÇİN YILLAR ÖNCE GETİRİLMİŞ

Yıllar önce bir iş insanının uçağı oraya yerleştirip restorana çevirmek istediği ancak yeterli sermayesi kalmayınca uçağı tarlada bırakıp gittiği iddiası en güçlü teori olarak duruyor.

TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

Uçak, bölgeye tatile gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Tarla özel mülk olduğu için para ödeyen turistler, uçağa sadece belli bir mesafeden bakabiliyor.

ADADAKİ TEK UÇAK DEĞİL

Öte yandan, Bali'de sahipsiz bir Boeing 737 daha bulunuyor. Bu uçağın da zamanında restorana çevirmek için satın alındığı ancak daha sonra projeden vazgeçildiği belirtildi.