Balık tutan çocuğu neredeyse köpekbalığı yutuyordu! O anlar kamerada

Avustralya Büyük Set Resifi'de bulunan Lady Musgrave adasının yakınlarında 8 yaşındaki bir çocuk, denizde balık tutmak istedi. 8 yaşındaki Manni, tuttuğu balık ile bota geri bindiği sırada bir köpek balığının saldırısına uğradı.

ANİDEN SALDIRIYOR

TikTok'ta paylaşılan videoda Manni, elindeki balık ile botun arka kısmına tırmandığı anda suyun altından aniden bir köpek balığı çıkıp çocuğa saldırıyor. Çocuk olaydan sonra yaptığı açıklamada, köpek balığı saldırısı nedeniyle sadece acı çektiğini söyledi.

GÜNDEM OLDU

Gündem olan video sonrası kullanıcılar farklı yorumlar yaptı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum, beğeni alırken video da başka kullanıcılar tarafından paylaşılarak yayıldı.