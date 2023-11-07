Barselonalı liman işçileri, İsrail'e savaş malzemesi taşıyan gemileri engelleyeceklerini açıkladı

İspanya'nın Barselona kentindeki bağımsız sendika olan Liman İşçileri Örgütü'ne (OEPB) bağlı liman işçileri, "Savaş malzemesi taşıyan gemilerin limanımızda faaliyet göstermesine izin vermemeye karar verdik. Hiçbir neden sivillerin kurban edilmesini haklı çıkarmaz. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve çeşitli çatışmalara barışçıl çözümler aranması ve BM'nin eylemsizlik ya da işlevlerini ihmal etmek suretiyle suç ortaklığı konumuna son vermesi ve kuruluş ruhunu ve nedenlerini yeniden kazanması çağrısında bulunuyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

OEPB, İsrail'e silah götüren gemilerin faaliyetini engelleyeceklerini ilan etti. İşçiler, derhal ateşkesin ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi için de çağrı yaptı. Çalıştıkları limanlarda savaş malzemesi taşıyan gemilerin faaliyetlerini engelleyeceklerini ilan eden liman işçileri, "Bizler, Barselona liman işçileri olarak şiddetin her türlüsünü mutlak surette reddettiğimizi bir kez daha teyit etmek istiyoruz" dedi.

SAVAŞ MALZEMESİ İÇEREN GEMİLERİN LİMANDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERMEYECEKLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sendika, "Bir işçi topluluğu olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne, Magna Carta'yı imzalayan ülkeler tarafından unutulmuş görünen ve şu anda ihlal edilen insan haklarına saygı duymak ve şiddetle savunmak bizim için bir yükümlülük ve taahhüttür. Gezegendeki diğer yerlerin yanı sıra Ukrayna'da, İsrail'de veya Filistin topraklarında. Bu nedenle mecliste, hangi bölge olursa olsun, yalnızca sivil halkın korunması amacıyla savaş malzemesi içeren gemilerin limanımızda faaliyet göstermesine izin vermeme kararı aldık.Hiçbir sebep sivillerin katledilmesini haklı çıkarmaz. Derhal ateşkes ilan edilmesini ve çeşitli çatışmalara barışçıl çözüm arayışlarının yürütülmesini, ayrıca BM'nin eylemsizlik veya işlevlerinin ihmali nedeniyle suç ortaklığı konumunu durdurmasını ve ruhunu ve ruhunu geri kazanmasını dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.