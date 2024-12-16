Almanya\'da meclis, erken seçim için kararını verdi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Federal Meclis'te güvenoyu alamadı. Ülke 60 gün içinde erken seçime gidecek.

SCHOLZ GÜVENOYU ALAMADI, ÜLKE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Kasım ayında hükümet ortaklarından Maliye Bakanı'nı görevden almasıyla başlayan kriz tırmandı. Scholz, güvenoyu almak için Federal Meclis'e çıktı. Meclis'ten Scholz'a güvenoyu çıkmayınca, ülke erken seçime gitme kararı aldı.

MALİYE BAKANINI GÖREVDEN ALINCA HÜKÜMET DAĞILDI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz 11 Aralık'ta, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasasının 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edip erken seçimin yolunu açmak istediğini belirterek, "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.

SEÇİMLER İÇİN 23 ŞUBAT TARİHİNDE ANLAŞILDI

Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek. Ancak partiler erken seçim için çalışmalara başladı.

Anayasa'nın 68'inci maddesine göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi meclise verdikten sonra Federal Meclis'te güven oylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor. Başbakan, güvenoyu alamadığında Cumhurbaşkanı seçime gitmesini ister, bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde genel seçim yapılması öngörülüyor.