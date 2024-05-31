Başkan Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. Yıldönümü için Fransa'ya gidiyor - Son Dakika
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Dünya

Başkan Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. Yıldönümü için Fransa'ya gidiyor

Başkan Biden, Normandiya Çıkarması\'nın 80. Yıldönümü için Fransa\'ya gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli olaylarından biri olan Normandiya Çıkarması'nın 80. Yıldönümü için 5-9 Haziran'da Fransa'ya gidecek. Başkan Biden, çeşitli konuşmalar yapacak ve etkinliklere katılacak. Normandiya Çıkarması, Müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanya'sı birliklerine karşı gerçekleştirdiği bir harekattır.

31.05.2024 10:22
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ABD Başkanı Joe Biden, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli olaylarından biri olan müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanya'sı birliklerine karşı Fransa'nın Normandiya bölgesine yaptığı çıkarmanın 80. Yıldönümü için 5-9 Haziran'da Fransa'ya gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "6 Haziran'da Başkan, First Lady Jill Biden ile birlikte Fransa ve Avrupa'nın kurtuluşunun yolunu açan Normandiya'daki Müttefik çıkarmasının 80. yıldönümünü anmak üzere konuşmalar yapacak ve etkinliklere katılacak. 73 bin cesur Amerikalı 6 Haziran 1944'te Normandiya'daki Utah ve Omaha sahillerine çıktı" denildi.

Başkan Biden'ın 7 Haziran'da Fransa'nın Pointe du Hoc kentinde özgürlük ve demokrasiyi savunmanın önemi hakkında konuşma yapacağı, 8 Haziran'da Paris'e geçeceği ifade edildi. Normandiya Çıkarması, ABD'li General Dwight D. Eisenhower kumandasındaki Müttefik kuvvetlerinin Fransa sahillerine 1944'teki hücum harekatıdır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Başkan Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. Yıldönümü için Fransa'ya gidiyor - Son Dakika

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