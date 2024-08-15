Batı Bengal'de Kadınlar Tecavüz ve Cinayeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Batı Bengal'de Kadınlar Tecavüz ve Cinayeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Çıktı

Batı Bengal\'de Kadınlar Tecavüz ve Cinayeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Çıktı

Batı Bengal'de bir devlet hastanesinde stajyer bir doktorun tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için on binlerce kadın sokaklara çıktı. Protestolar, diğer şehirlerde de düzenlendi ve barışçıl bir şekilde ilerlerken bazı çatışmalar yaşandı. Yetkililerin olaya yaklaşımı protestoları körükledi.

15.08.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Bengal'de on binlerce kadın, geçen hafta Kalküta'daki bir devlet hastanesinde stajyer bir doktorun tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için Çarşamba gecesi sokaklara çıktı.

Yürüyüş, Cuma günü RG Kar Tıp Fakültesi'nde 31 yaşındaki bir kadın stajyer doktorun vahşice tecavüze uğraması ve öldürülmesiyle başlayan ve yaklaşık bir haftadır süren protestoların sonuncusuydu.

Sosyal medyadaki çağrılara uyan toplumun her kesiminden kadın, yağmurlu havayı umursamadan Kalküta şehrinde ve Batı Bengal eyaletinin geri kalanında yürüyüş düzenledi.

Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi diğer şehirlerde de daha küçük protestolar düzenlendi.

Kalküta'daki barışçıl protestolar, doktorun öldürüldüğü hastaneye giren ve acil servisi yağmalayan kimliği belirsiz küçük bir grup erkeğin polisle çatışmasıyla gölgelendi.

Polis, bu kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı polis araçları da hasar gördü.

Şehrin başka yerlerinde kadınlar pankart taşıyarak, yüzleri cep telefonları ya da mum ışığı ve meşalelerle aydınlatılmış bir şekilde kararlılıkla yürüdüler. Bazıları bayrak taşıyordu.

Onlara hem genç hem de yaşlı erkekler de katıldı.

Üniversite, tiyatro salonu ve otobüs terminali yakınlarındaki farklı yürüyüşlerde, nemli hava "adalet istiyoruz" sloganlarıyla yankılanırken, el ele tutuştular.

Gece yarısı Hindistan bağımsızlığının 77. yılını tamamladığında, protestolardan yükselen ses değişti.

Hava, kendiliğinden yükselen ulusal marşın sesiyle doldu. Sonra yağmur yağmaya başladı, ancak protestocular şemsiye taşıyarak yağmurda yürümeye devam ettiler.

Bir muhabir, "Şehirde daha önce hiç böyle bir şey görmedik, gece vakti yürüyen bu kadar büyük bir kadın topluluğu" dedi.

Kadınların öfke ve hayal kırıklığı zar zor gizleniyordu.

13 yaşındaki kızıyla birlikte gece yarısından sonra yürüyüşe katılan bir kadın, "Kitlesel bir protestonun işleri düzeltip düzeltemeyeceğini görsün. Haklarının farkına varsın" dedi.

"Kadınlara saygı yok!" dedi bir diğeri. “İnekler ve keçiler bizden daha değerli.”

"Bağımsızlığımızı ne zaman elde edeceğiz? Korkmadan çalışmak için ne kadar beklememiz gerekecek? 50 yıl daha mı?" diye sordu bir öğrenci.

Protestolar, yerel yetkililerin stajyer doktorun tecavüz ve cinayetini ele alış biçimiyle körüklendi.

Doktor, geçen Perşembe 36 saatlik bir vardiyanın ardından seminer odasında uyuyakalmıştı çünkü dinlenme alanı yoktu.

Ertesi sabah meslektaşları, ağır yaralanmış halde, kürsüde yarı çıplak cesedini buldular.

Polis daha sonra hastanenin bir gönüllü çalışanını gözaltına aldı.

Ancak örtbas ve ihmal suçlamaları yöneltildi. Daha sonra vaka yerel polisten Merkez Soruşturma Bürosu'na devredildi.

Kaynak: BBC

Bengal, Dünya, Hukuk, Kadın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Batı Bengal'de Kadınlar Tecavüz ve Cinayeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 09:32:19. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Bengal'de Kadınlar Tecavüz ve Cinayeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement