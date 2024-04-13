İşgal altındaki Batı Şeria'da kaybolan 14 yaşındaki İsrailli bir çocuğu arama sırasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli öldürüldü ve 25 kişi yaralandı.
Yerleşimciler Ramallah yakınlarındaki bir köy olan Mughayyir'e silah ve taşlarla saldırdı. İsrail, askerlerinin müdahalesiyle köye giren yerleşimcileri dağıtmayı başardığını söyledi.
Bulunamayan Benjamin Ahimeir isimli genci arama çalışmaları devam ediyor.
Hamas öldürülenlerden Muhammed Daraghmeh'in grubun yerel komutanı olduğunu doğruladı. İsrail ordusu, Daraghmeh'in kendi askerleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.
Filistin Kızılayı, Mugayyir'deki şiddet olaylarında en az sekiz kişinin ateş açılması sonucu yaralandığını söyledi.
Ölen 26 yaşındaki Jehad Abu Alia'nın ise silahlı bir yerleşimci tarafından mı yoksa İsrail askeri tarafından mı vurulduğu henüz belli değil.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden savaş Batı Şeria'da da yankı buluyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 460 Filistinlinin İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail kaynakları, aynı dönemde en az 13 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü söylüyor.
İsrail, ABD'li yetkililerin Cuma günü, İran'ın İsrail'e bir saldırı düzenleme ihtimalini açıklamasının ardından alarma geçti. İran, geçen hafta Suriye'de çok sayıda üst düzey İranlı askerin öldüğü hava saldırısına misilleme sözü verdi.
İsrail bir yorum yapmadı ancak bu saldırıyı İran'ın elit Kudüs Gücü'nü hedef alarak gerçekleştirdiği yaygın olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Batı Şeria'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı - Son Dakika
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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