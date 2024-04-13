Batı Şeria\'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da kaybolan 14 yaşındaki İsrailli bir çocuğu arama sırasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli öldürüldü ve 25 kişi yaralandı.

Yerleşimciler Ramallah yakınlarındaki bir köy olan Mughayyir'e silah ve taşlarla saldırdı. İsrail, askerlerinin müdahalesiyle köye giren yerleşimcileri dağıtmayı başardığını söyledi.

Bulunamayan Benjamin Ahimeir isimli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Hamas öldürülenlerden Muhammed Daraghmeh'in grubun yerel komutanı olduğunu doğruladı. İsrail ordusu, Daraghmeh'in kendi askerleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Kızılayı, Mugayyir'deki şiddet olaylarında en az sekiz kişinin ateş açılması sonucu yaralandığını söyledi.

Ölen 26 yaşındaki Jehad Abu Alia'nın ise silahlı bir yerleşimci tarafından mı yoksa İsrail askeri tarafından mı vurulduğu henüz belli değil.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden savaş Batı Şeria'da da yankı buluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 460 Filistinlinin İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail kaynakları, aynı dönemde en az 13 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

İsrail, ABD'li yetkililerin Cuma günü, İran'ın İsrail'e bir saldırı düzenleme ihtimalini açıklamasının ardından alarma geçti. İran, geçen hafta Suriye'de çok sayıda üst düzey İranlı askerin öldüğü hava saldırısına misilleme sözü verdi.

İsrail bir yorum yapmadı ancak bu saldırıyı İran'ın elit Kudüs Gücü'nü hedef alarak gerçekleştirdiği yaygın olarak kabul ediliyor.