Batı Şeria'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Batı Şeria'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı

Batı Şeria\'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'da kaybolan 14 yaşındaki İsrailli bir çocuğu arama sırasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli öldürüldü ve 25 kişi yaralandı. Yerleşimciler Ramallah yakınlarındaki bir köy olan Mughayyir'e silah ve taşlarla saldırdı. İsrail, askerlerinin müdahalesiyle köye giren yerleşimcileri dağıtmayı başardığını söyledi. Hamas öldürülenlerden Muhammed Daraghmeh'in grubun yerel komutanı olduğunu doğruladı. İsrail ordusu, Daraghmeh'in kendi askerleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. Filistin Kızılayı, Mugayyir'deki şiddet olaylarında en az sekiz kişinin ateş açılması sonucu yaralandığını söyledi. Ölen 26 yaşındaki Jehad Abu Alia'nın ise silahlı bir yerleşimci tarafından mı yoksa İsrail askeri tarafından mı vurulduğu henüz belli değil. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 460 Filistinlinin İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İsrail kaynakları, aynı dönemde en az 13 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü söylüyor. İsrail, ABD'li yetkililerin Cuma günü, İran'ın İsrail'e bir saldırı düzenleme ihtimalini açıklamasının ardından alarma geçti. İran, geçen hafta Suriye'de çok sayıda üst düzey İranlı askerin öldüğü hava saldırısına misilleme sözü verdi. İsrail bir yorum yapmadı ancak bu saldırıyı İran'ın elit Kudüs Gücü'nü hedef alarak gerçekleştirdiği yaygın olarak kabul ediliyor.

13.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da kaybolan 14 yaşındaki İsrailli bir çocuğu arama sırasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli öldürüldü ve 25 kişi yaralandı.

Yerleşimciler Ramallah yakınlarındaki bir köy olan Mughayyir'e silah ve taşlarla saldırdı. İsrail, askerlerinin müdahalesiyle köye giren yerleşimcileri dağıtmayı başardığını söyledi.

Bulunamayan Benjamin Ahimeir isimli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Hamas öldürülenlerden Muhammed Daraghmeh'in grubun yerel komutanı olduğunu doğruladı. İsrail ordusu, Daraghmeh'in kendi askerleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Kızılayı, Mugayyir'deki şiddet olaylarında en az sekiz kişinin ateş açılması sonucu yaralandığını söyledi.

Ölen 26 yaşındaki Jehad Abu Alia'nın ise silahlı bir yerleşimci tarafından mı yoksa İsrail askeri tarafından mı vurulduğu henüz belli değil.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden savaş Batı Şeria'da da yankı buluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 460 Filistinlinin İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail kaynakları, aynı dönemde en az 13 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

İsrail, ABD'li yetkililerin Cuma günü, İran'ın İsrail'e bir saldırı düzenleme ihtimalini açıklamasının ardından alarma geçti. İran, geçen hafta Suriye'de çok sayıda üst düzey İranlı askerin öldüğü hava saldırısına misilleme sözü verdi.

İsrail bir yorum yapmadı ancak bu saldırıyı İran'ın elit Kudüs Gücü'nü hedef alarak gerçekleştirdiği yaygın olarak kabul ediliyor.

Kaynak: BBC

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, Suriye, İsrail, Kudüs, Gazze, İran, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Batı Şeria'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı
    09:18 İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

  • İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
    08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

    İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

  • İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
    08:22 İran'dan İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

    İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.

  • Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
    07:44 Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz

    İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.

BBC

08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:25:14. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrailli çocuğun kaybolması çatışmalara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement