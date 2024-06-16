Batılı Liderler Putin'in Ateşkes Teklifine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Dünya

Batılı Liderler Putin'in Ateşkes Teklifine Tepki Gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Barış Zirvesi öncesi açıkladığı ateşkes önerisine Batılı liderlerden tepki geldi. İtalya, Almanya, İngiltere, ABD ve Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumanın öncelikleri olduğunu belirtti. Putin'in teklifi propaganda olarak nitelendirilirken, Batılı liderler gerçek bir barışın sağlanması ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

16.06.2024 13:07
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Barış Zirvesi öncesi açıkladığı ateşkes önerisine zirveye katılan devletlerden tepki geldi. İtalya, Almanya, İngiltere, ABD ve Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi öncesinde ateşkes teklifi sundu. Putin, Ukrayna'nın Kremlin tarafından işgal edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi ve NATO'ya katılmaması halinde Rusya'nın savaşı sona erdireceğini duyurdu.

Rusya'nın davet edilmediği, Çin'in ise katılmadığı Barış Zirvesi'nden ve Cuma günü sonra eren G7'den Putin'e yanıtlar geldi. Zirvenin ilk günü sona ererken İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes şartlarını reddetti.

Batılı liderlerden "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruma" vurgusu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 zirvesi tamamlanırken yaptığı açıklamada Putin'in şartlarını "propaganda" olarak nitelendirdi.

Almanya Şansölyesi Olaf Sholz, Alman yayın kuruluşu ARD'ye verdiği bir mülakatta, "Putin'in önerdiği şey sonuçta emperyalist saldırılarını resmen tescil etmek anlamına gelir" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise, Putin'in teklifine Ukrayna Barış Zirvesi'nde yanıt verdi. Sunak, Putin'in teklifini reddederek "gerçek bir barışla gerçek bir ilgisi olmadığını" ve zirvenin diğer konuların yanı sıra toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını söyledi.

Aynı zirvede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Putin'in teklifini hedef alarak "Bugün Ukrayna topraklarını işgal eden yabancı birliklerle çatışmayı dondurmak bir çözüm değil" dedi. Von der Leyen, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruma vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı temsilen İsviçre'deki zirveye katılan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise "Putin müzakere çağrısı yapmıyor, teslimiyet çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in zamanlaması: G7 biterken, Ukrayna Barış Zirvesi başlarken...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam da G7 Zirvesi bitmiş, Ukrayna Barış Zirvesi başlayacakken cuma günü yaptığı bir konuşmada Ukrayna'nın 2022'de Rusya tarafından ilhak edilen dört bölgeden askerlerini çekmeye başlaması ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi halinde "derhal" ateşkes emri vereceğini ve müzakerelere başlayacağını vaat etmişti.

Zirveden toprak bütünlüğüne vurgu yapan deklarasyon çıkması bekleniyor

Ukrayna'nın müzakere şartları arasında Rus güçlerinin ilhak edilen Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere topraklarından çıkarılması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Rusya'nın savaş suçlarından sorumlu tutulması yer alıyor. Ukrayna ayrıca Rusya'nın iki ülke arasındaki savaşı başlattığı için Ukrayna'ya tazminat ödemesi gerektiğini ve NATO'ya üye olmak için başvuru sürecini devam ettireceğini söyledi.

Ukrayna Barış Zirvesine katılan dünya liderlerinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü teyit eden bir deklarasyonu kabul etmeleri bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Batılı Liderler Putin'in Ateşkes Teklifine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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