Batman\'da İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi! Binlerce kişi katıldı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve gerçekleştirdiği saldırılara tüm dünyadan büyük tepki yükselirken; çok sayıda ülkede Filistin'e destek eylemleri yapılıyor.

BATMAN'DA KİTLESEL PROTESTO

Türkiye'nin de birçok noktasında Filistin'e destek gösterileri yapılıyor. Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kitlesel bir yürüyüş ile protesto edildi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan katılımcılar Gülistan Caddesi'ne kadar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları yürüdü.

TEKBİRLERLE YÜRÜDÜLER

Katılımcılar sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İsrail'in Gazze'de iki yıldır büyük bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Göktaş, katliamlara sessiz kalmayan dünya halklarının meydanları doldurarak İsrail'i protesto ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından ilahiler ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.