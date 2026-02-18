Bayraktar, Kanada Bakanı ile Enerji Görüşmesi Yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'da, Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Tim Hodgson ile bir araya geldik. Görüşmemizde önümüzdeki süreçte devreye almayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller ve doğal gaz alanlarında ülkelerimizde hayata geçirebileceğimiz projelere ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.