BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu - Son Dakika
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BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu

07.04.2022 13:37
BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu

BBC Farsça haber servisinden Pooria Jafereh, İran'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki grubunda yer alacak takımları canlı yayında doğru tahmin edince "kahin" olarak viral oldu.

Pooria Jafereh, 31 Mart'taki Dünya Kupası kurasından birkaç saat önceki canlı yayını hatırlayınca kahkaha atıyor.

Yayında BBC Farsça Servisi sunucusu Najieh Gholami, İran'ın kimlerle aynı grupta oynamasını beklediğini sorduğunda, Jafereh, üç takımı da doğru tahmin etmeyi başardı: İngiltere, ABD ve Ukrayna/İskoçya/Galler.

Dünya Kupası elemelerinde İskoçya ile Ukrayna arasında oynanacak eleme maçı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Haziran ayına ertelenmişti. Maç Haziran'da oynanabilirse, karşılaşmanın galibi Galler ile bir eleme daha oynayacak. Galip takım ise İran'ın rakibi olacak.

Muhabir, "Yayında kura çekilişinde sadece ne olmasını istediğimi söyledim. Ama bu gerçekleşince verilen tepkiyi hayal edebilirsiniz" diyor.

Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da yapılacak.

Tahmin viral oldu, talep arttı

Jafereh'in tahminleri İran'da viral oldu. Tahmininin bir videosu BBC Farsça Servisi'nin Instagram hesabında 2 milyondan fazla görüntülendi. WhatsApp ve Telegram gibi diğer platformlarda da yaygın olarak paylaşıldı.

Fakat İranlı muhabir "falcılık" talepleri de almaya başladı.

Jafereh, "İnsanlar benden piyango numaralarını veya evlenip çocuk sahibi olup olmayacaklarını soruyorlar" diyor ve ekliyor:

"Bazıları İran'da rejim değişikliğinin ne zaman olacağını da sordu. Bu arada taleplerin çoğu şakaydı."

İranlı gazeteci, şakacı bir şekilde reddettiği, kuranın gizliliğiyle ilgili komplo teorilerinin de hedefi oldu.

Jafereh'in "içeriden bilgi" aldığı doğrudur ama başkaları da alıyor.

Sürprizler

Jafereh'in net tahminde bulunması kolay değildi. Grubu doğru bir şekilde tahmin etme olasılığı 300'de 1'den azdı.

İranlı gazeteci, tahminin içindeki spor fanatiği tarafından ortaya atıldığını söylüyor:

"Bu seviyede birbiriyle hiç oynamayan İran ile İngiltere'nin karşı karşıya gelmesini umuyordum. İran'ı futbolla tanıştıran İngilizlerdir."

Gazeteci, ABD'ye karşı oynamanın İranlılar için her zaman ilginç olduğunu ve 1998 Dünya Kupası'nda Amerikalılara karşı kazanılan galibiyetin hala güzel hatırlandığını söylüyor.

İskoçya ile olası bir maç da İranlıların yüzünü güldürüyor. İki takımın 1978 Dünya Kupası'nda 1-1 berabere kalması o dönem herkesi şaşkına çevirmişti.

Selfie'ler için hazırlanıyor

Turnuvayı takip edecek olan muhabir, başarılı tahmininin ardından, Dünya Kupası'ndaki İranlı taraftarların fazladan ilgisine maruz kalabilir. Katar ile coğrafi yakınlık nedeniyle daha fazla İranlı taraftarın turnuvaya katılması bekleniyor.

Jafereh, "Çok fazla selfie çekilmeye hazır olmalıyım" diyor şakayla.

Ancak her şeyden önce Jafereh, İran'ın tarihte ilk kez Dünya Kupası eleme aşamasına katıldığını görmeyi umuyor. Tahminler aleyhine olsa da, "Dünya Kupası'ndan önce çok şey olabilir ancak İngiltere ve ABD'ye karşı en azından bir beraberlik kazanacağımızı düşünüyorum" diyor.

Bu pek olası görünmeyebilir ancak kuranın ardından belki de Jafereh'in tahminlerinden şüphe etmek akıllıca değil.

BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu
BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu
BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu
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Son Dakika Dünya BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBC Farsça Servisi muhabiri İran'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini doğru tahmin edince ülkesinde viral oldu - Son Dakika
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