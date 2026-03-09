Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı - Son Dakika
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı

Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
09.03.2026 00:25  Güncelleme: 00:35
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ülkede McDonald's'ın yerini alan yerli fast food zincirine yaptığı ziyaretle gündem oldu. Lukaşenkko bu ziyarette ilk kez fast food tarzı patates kızartması yedi. Belarus Devlet Başkanı yerli üretim patates kızartmalarına hayran kalırken ağzından, ''Vay canına çok lezzetli'' cümlesi döküldü.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde McDonald's'ın yerini alan yerli fast food zinciri "Mak. By" şubesine yaptığı ziyaretle tüm dikkatleri üzerine çekti. Patatese olan düşkünlüğüyle tanınan ancak bugüne kadar fast food tarzı kızartmaya mesafeli duran Lukaşenko, bu ziyarette bir ilki gerçekleştirerek yerli üretim patates kızartmasının tadına baktı.

"VAY CANINA ÇOK LEZZETLİ"

İthal ürünlerin yerine yerli üretimin teşvik edildiği "Mak. By" restoranını ziyaret eden Lukaşenko, burada kendisine ikram edilen patates kızartmalarını tattı. Tadım anında "Vay canına, gerçekten çok lezzetli!" diyerek yerli üretime olan güvenini ortaya koyan Belarus liderinin o anları kameralara yansıdı.

"3 KERE RESTORANA GİTTİM" İTİRAFI

Lukaşenko, kendi siparişini kiosk üzerinden verdikten sonra yanındakilere dönerek, "Hayatımda ilk kez Mak.by'a geliyorum. Sanırım ömrüm boyunca sadece üç kez restorana gittim, onlar da eski Sovyet restoranlarıydı." diyerek fast food kültürüne ne kadar uzak olduğunu itiraf etti.

Öte yandan Lukaşenko ürünün tamamen Belarus topraklarında yetişen patateslerden yapıldığını da belirtti.

8 MART JESTİ

Lukaşenko, lezzet testinin hemen ardından günün önemine dikkat çeken bir hamle yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlayan lider, beğendiği patates kızartmalarını sadece kendisi yemekle kalmadı. Sosyal medyada çok konuşulan o anlarda Lukaşenko, yan masada oturan genç kızlara dönerek, "Bugün sizin gününüz, bunları da tadın" diyerek patateslerinden onlara da ikram etti.

Politika, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9.03.2026 00:58:56
