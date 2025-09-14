Berlin'de Gazze İçin Barış Gösterisi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'deki savaşa karşı barış çağrısında bulunmak, soykırımı durdurmak için Brandenburger Tor'da gösteri düzenlendi. Gösteriye, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim de katıldı, İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters video mesajı gönderdi.

Almanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için başkentin merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Berlin polisinin açıklamasına göre gösteriye yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Organizasyon yetkilileri ise bu sayının 20 bine yaklaştığını belirtti. Göstericiler, barış sembolleri, beyaz güvercinli bayraklar ve "Free Palestine" ( Filistin'e özgürlük) yazılı pankartlar taşıdı. Pankartlarda, savaşlara karşı müzakere ve diplomasi çağrısı yapıldı.

Etkinliğe, BSW Partisi kurucusu Sahra Wagenknecht, oyuncu Dieter Hallervorden, müzisyen Peter Maffay ve rapçi Massiv gibi isimler öncülük etti. Sahra Wagenknecht konuşmasında, " Hamas'ın saldırılarını elbette kınıyoruz. Ancak bu, Gazze'de yarısı çocuk olmak üzere iki milyon insanın bombalanmasını, aç bırakılmasını ve yerinden edilmesini haklı çıkarmaz. Gazze'deki savaşa sessiz kalmayacağız" dedi

Gösteriye video mesaj gönderen İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters da barış çağrısında bulundu. Sahneye çıkan oyuncu Dieter Hallervorden ise "Barış, bombalardan daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

Gösteride, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı yönündeki uluslararası eleştiriler de dile getirildi.

Etkinliğin barışçıl geçtiğini belirten Berlin polisi, gösteri için 1.000 polis görevlendirdiğini açıkladı. Brandenburger Tor'un diğer tarafında ise yaklaşık 20-30 kişilik küçük bir İsrail yanlısı karşı gösteri düzenlendiği görüldü.