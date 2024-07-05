Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde Can Kaybına Yol Açtı

Dünya

Karayip ülkelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9'a yükseldi. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na doğru ilerleyen kasırga nedeniyle en az 100 uçuşun iptal edildiği ifade edildi.

Jamaika'nın başkenti Kingston'da etkili olan Beryl Kasırgası'ndan dolayı yolları su basarken, ağaçlar ise kökünden söküldü. Kasırga sebebiyle haberleşmenin de durduğu ülkede bu sabah itibarıyla sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 2 kişi hayatını kaybetti. Kasırga sebebi ile şu ana kadar bildirilen ölüm sayısı en az 9'a ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) dün yaptığı açıklamada, Beryl Kasırgası'nın Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na doğru ilerlediğini ifade etti. Açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar ve fırtına görüleceği ifade edilerek vatandaşlara yetkililerin uyarılarını takip etmeleri gerektiği belirtildi.

BM'DEN DESTEK MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Beryl Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerin yanlarında olduklarını belirterek, "Beryl Kasırgası'ndan etkilenen ulusların halklarıyla derin dayanışma duygularımı ifade etmek istiyorum. Halihazırda meydana gelen yıkımı değerlendirmek ve müdahale etmek ve kasırganın karaya ulaşması beklenen yerlerde hazırlık yapmak için yetkililer ve ortaklarla birlikte çalışmaktadır" dedi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Beryl Kasırgası'nın etkili olduğu Grenada, Jamaika ile Saint Vincent ve Grenadinler'e BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan 4 milyon dolar değerinde yardım yapılacağını ifade etti.