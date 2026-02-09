Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü - Son Dakika
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü

Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
09.02.2026 15:16
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Esad'ın, ülkenin çöküş sürecinde kişisel zevklerine ve özel hayatına odaklandığı, devlet işlerinden çok özel ilişkileriyle ilgilendiği öne sürüldü. Esad'ın danışmanı Luna el-Şibl ile romantik bir ilişki yaşadığı ve Şibl'in Esad için başka kadınlarla da bağlantılar kurduğu iddia edildi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında ortaya atılan yeni iddialar, yıllarca süren iç savaşın perde arkasına dair çarpıcı bir tablo çiziyor. Saray içinden gelen anlatımlara göre Esad, ülke çöküşe sürüklenirken yönetimden kopmuş, kişisel zevklerine ve özel hayatına odaklanmış bir lider profili çizdi.

İddialara göre Esad, özellikle cinselliğe takıntılı bir yaşam sürüyor, devlet işlerinden çok özel ilişkileriyle ilgileniyordu. Bu süreçte en yakınındaki isimlerden biri olan Luna el-Şibl dikkat çekiyor. Eski bir El Cezire gazetecisi olan Şibl, Esad'ın danışmanı olurken aynı zamanda onunla romantik bir ilişki yaşadığı öne sürülen isim olarak anılıyor.

Saray kaynaklarına göre Luna el-Şibl, Esad için başka kadınlarla da bağlantılar kurdu. Bu kadınlar arasında, üst düzey Suriyeli yetkililerin eşlerinin de bulunduğu iddia edildi. Aynı zamanda halktan tamamen kopuk, elit ve küçümseyici bir saray atmosferinin oluşmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Gizemli Ölüm

Temmuz 2024'te Luna el-Şibl, Şam yakınlarında bir otoyolda BMW marka aracının içinde ölü bulundu. Resmî makamlar olayı trafik kazası olarak duyurdu. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler soru işaretlerini artırdı. Araçta ciddi bir hasar bulunmazken, Şibl'in kafatasının ağır şekilde zarar gördüğü bildirildi.

Bu ölümle ilgili farklı senaryolar gündeme geldi. Bazı iddialar İran'ın, İsrail'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Şibl'in öldürülmesini istediğini öne sürerken; başka kaynaklar ise Esad'ın bizzat bu emri verdiğini iddia ediyor. İddiaya göre Şibl, Esad'ın gücünü kaybettiğini fark edince Rusya ile temasa geçti ve bu durum onun sonunu hazırladı.

Devlet Çökerken Oyun Oynadığı İddiası

Eski saray görevlileri ve askerler, Esad'ın ülke büyük bir kriz içindeyken saatlerce cep telefonunda oyun oynadığını iddia ediyor. Özellikle Candy Crush gibi mobil oyunlara düşkün olduğu, askerî ve siyasi sorunlardan kaçtığı öne sürülüyor.

Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükselirken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarında önemli müttefikler hayatını kaybederken bile Esad'ın sessiz kalması dikkat çekti. Bu durum, İran cephesinde Esad'ın güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açtı.

Halep Düşerken Moskova'daydı

Kasım ayı sonunda muhalif güçler Halep'e ilerlerken Esad'ın Rusya'da olduğu ortaya çıktı. O sırada oğlu Moskova'da doktora tezini savunuyordu. Halep'in savunması çökerken Esad'ın Şam'a dönmemesi, ordu içinde büyük şaşkınlık yarattı.

Putin ile kısa bir görüşme yapan Esad, Rusya'dan askerî destek bekledi ancak bu destek gelmedi. Şam'a döndüğünde Halep çoktan kaybedilmişti.

Gizli Kaçış

7 Aralık'ta muhalifler Şam'a yaklaşırken, resmî açıklamalarda Esad'ın hâlâ görev başında olduğu söylendi. Ancak gerçek çok farklıydı. Aynı gece Esad, kimseye haber vermeden bir Rus askeri uçağıyla ülkeyi terk etti.

Saray personeline araçlarda yer olmadığı söylendi. Çalışanlar geride bırakıldı. İddiaya göre Esad, ayrılmadan önce şoförüne dönerek "Siz savaşmayacak mısınız?" diye sordu ve karanlıkta kayboldu.

Birçok üst düzey yetkili, Esad'ın kaçtığını ancak başkentte silah sesleri duyulmaya başladığında anladı. Devlet bir gecede çöktü.

Moskova'da Lüks Hayat

Bugün Esad'ın Moskova City bölgesinde, alışveriş merkezinin üstünde yer alan ultra lüks bir gökdelende yaşadığı belirtiliyor. Ailesinin burada milyonlarca sterlin değerinde çok sayıda daireye sahip olduğu iddia ediliyor.

Altın detaylı mobilyalar, mermer banyolar ve panoramik manzaralı dairelerde yaşayan Esad ailesinin, Suriye'de yaşanan yıkımdan tamamen kopuk bir hayat sürdüğü ifade ediliyor.

Kanser tedavisi gören eşi Esma Esad ile birlikte Moskova'da yaşayan Esad hakkında, yeni Suriye yönetimi tarafından ağır suçlamalarla tutuklama kararı çıkarılmış durumda.

Ancak Esad'ın şu an sakin, izole ve neredeyse görünmez bir hayat sürdüğü; zamanının büyük bölümünü oyun oynayarak ve eski mesleği olan göz doktorluğunu çalışarak geçirdiği söyleniyor.

