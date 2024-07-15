Beverly Hills 90210 Yıldızları Shannen Doherty İçin Taziye Mesajları Paylaştı - Son Dakika
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Beverly Hills 90210 Yıldızları Shannen Doherty İçin Taziye Mesajları Paylaştı

Beverly Hills 90210 Yıldızları Shannen Doherty İçin Taziye Mesajları Paylaştı

Türkiye'de 90'lı yıllarda meşhur olan Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızları, dün kanserden hayatını kaybeden rol arkadaşları Shannen Doherty için taziye mesajları paylaştı. Dizideki oyuncu arkadaşları, Shannen Doherty'nin vefatını duyduklarında şok olduklarını ve üzüldüklerini belirtirken, onun gücünü ve doğal bir varlık olduğunu vurguladılar. Ayrıca, Shannen Doherty'nin yakın arkadaşları, aralarındaki gerçek ve dürüst ilişkiyi ve Luke Perry'nin onu sevmek için orada olduğunu ifade ettiler.

15.07.2024 16:43
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Türkiye'de 90'lı yıllarda meşhur olan Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızları, dün kanserden hayatını kaybeden rol arkadaşları Shannen Doherty için taziye mesajları paylaştı.

Hollywood'da ilk olarak çocuk oyuncu olarak başlayan Shannen Doherty, diziyle tanınmış ve 2015 yılında kanser olduğunu duyurmuştu. Uzun yıllar kanserle mücadele eden Doherty, dün hayatını kaybetti. Dizideki ikiz kardeşini canlandıran Jason Priestly, Doherty'nin ardından "Arkadaşım Shannen'ın vefatını duyduğumda şok oldum ve üzüldüm. Doğanın bir gücüydü ve onu özleyeceğim. Bu karanlık zamanda ailesine sevgi ve ışık gönderiyorum" mesajını paylaştı.

Rol arkadaşı Jennie Garth ise taziye mesajında "Uzun zamandır arkadaşım olan ve sık sık tanıdığım en güçlü insanlardan biri olarak tanımladığım Shannen'in kaybından duyduğum büyük üzüntüyü hala atlatmaya çalışıyorum. Aramızdaki bağ gerçek ve dürüsttü. Sık sık birbirimizle yarıştırıldık ancak bunların hiçbiri karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu gerçek ilişkimizin gerçeğini yansıtmıyordu" ifadelerini kullandı.

LUKE PERRY'E ATIFTA BULUNDU

Bir diğer rol arkadaşı Brian Austin Green ise "Shan, kız kardeşim. Sen beni her şeye rağmen sevdin. Aşk anlayışımın büyük bir parçasıydın" mesajını paylaştı. Dizide 'Andrea' rolünü oynayan Gabrielle Carteris ise dizide 'Dylan' karakteriyle Doherty'nin sevgilisini canlandıran ve 2019'da ölen Luke Perry'e gönderme yaparak "Çok genç, çok üzücü. Huzur içinde yat Shannen. Luke'un seni sevmek için kollarını açarak orada olduğunu biliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Beverly Hills 90210 Yıldızları Shannen Doherty İçin Taziye Mesajları Paylaştı - Son Dakika

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