Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
28.02.2026 19:21
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken Başkan Donald Trump'ın nerede olduğu da ortaya çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Florida eyaletindeki kişisel malikanesi Mar-a-Lago'da bulunduğunu ve ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu yakından takip ettiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken Başkan Donald Trump'ın nerede olduğu da ortaya çıktı.

SALDIRIYI KİŞİSEL KONUTUNDAN TAKİP ETMİŞ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Florida eyaletindeki kişisel malikanesi Mar-a-Lago'da bulunduğunu ve ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu yakından takip ettiğini söyledi. Leavitt, Trump ile ekibinin gün boyunca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"TELEFONDA NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ"

Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın, İsrail Başbanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Sözcü Leavitt, ABD Kongresi mensuplarından oluşan ve yasa gereği Beyaz Saray tarafından gizli istihbarat konularında bilgilendirmek zorunda olunan "Sekizler Çetesi" üyelerinden yedisinin saldırılardan önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio aracılığıyla operasyondan haberdar edildiğini de kaydetti.

Beyaz Saray: Başkan Trump, durumu Mar-a-Lago'daki konutunda gece boyunca yakından takip etti

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    israil ile ABD nin kayıp ettiğini bizlere göster Rabbim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
SON DAKİKA: Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
