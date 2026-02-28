Savaş uçakları İran\'ı vururken Trump\'ın nerde olduğu ortaya çıktı

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken Başkan Donald Trump'ın nerede olduğu da ortaya çıktı.

SALDIRIYI KİŞİSEL KONUTUNDAN TAKİP ETMİŞ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Florida eyaletindeki kişisel malikanesi Mar-a-Lago'da bulunduğunu ve ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu yakından takip ettiğini söyledi. Leavitt, Trump ile ekibinin gün boyunca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"TELEFONDA NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ"

Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın, İsrail Başbanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Sözcü Leavitt, ABD Kongresi mensuplarından oluşan ve yasa gereği Beyaz Saray tarafından gizli istihbarat konularında bilgilendirmek zorunda olunan "Sekizler Çetesi" üyelerinden yedisinin saldırılardan önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio aracılığıyla operasyondan haberdar edildiğini de kaydetti.