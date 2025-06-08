Beyaz Saray\'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı\'na omuz attı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'da yaşanan skandal olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ünlü milyarder Elon Musk ile Hazine Bakanı Scott Bessent arasında çıkan tartışma, fiziksel müdahaleye dönüştü. İddiaya göre Musk, toplantı sonrası Bessent'e rugby oyuncusu gibi sert bir omuz darbesi vurdu.

Nisan ayında yapılan bir Oval Ofis toplantısında, Elon Musk ile Hazine Bakanı Scott Bessent, İç Gelir Servisi (IRS) reformu konusunda farklı planlar sundu. Toplantıda Donald Trump, Bessent'in önerisini destekledi. Toplantının ardından koridorda karşı karşıya gelen ikili arasında tansiyon hızla yükseldi.

"Sen Bir Dolandırıcısın" Sözleri Krizi Patlattı

Steve Bannon'un aktardığına göre, Bessent Musk'a dönerek "Sen tam bir dolandırıcısın" dedi. Bu sözlere sinirlenen Musk, Bessent'e omuz attı. Olay anında fiziksel bir arbede yaşandığı, birkaç kişinin araya girmesiyle büyümenin önüne geçildiği belirtildi. Musk'ın olay sonrası Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndan hızla uzaklaştırıldığı bildirildi.

Trump Tepkili: 'Bu Fazla İleri Gitti'

Olayı duyan eski Başkan Donald Trump, yakın çevresine "Bu artık fazla ileri gitti" yorumunda bulundu. Trump ve Musk arasındaki ilişki, bu olayın ardından ciddi şekilde bozuldu. Sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar geldi. Musk, sonrasında bazı mesajlarını silerek geri adım attıysa da, Beyaz Saray'daki kavga, ilişkilerde onarılması güç bir yara açtı.

Olayla ilgili Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmezken, kamuoyunda "ABD'nin en güçlü isimlerinden ikisi arasında bu tür bir gerginliğin yaşanması endişe verici" yorumları yapılıyor. Elon Musk cephesinden de henüz bir açıklama yapılmadı.