Beyaz Saray Güvenlik Açığına İtiraz Ediyor - Son Dakika
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Beyaz Saray Güvenlik Açığına İtiraz Ediyor

Beyaz Saray Güvenlik Açığına İtiraz Ediyor

Beyaz Saray, saldırı kararlarının konuşulduğu gizli mesajlaşma grubundaki güvenlik açığını doğruladı.

25.03.2025 15:16
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Beyaz Saray, aralarında ABD Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın bulunduğu ve saldırı kararlarının konuşulduğu bir mesajlaşma grubuyla ilgili haberi doğruladı.

Olay ABD tarihindeki en ciddi güvenlik açıklarından biri olarak görülüyor.

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Signal isimli bir mesajlaşma uygulamasından gelen daveti kabul etmesi sonrası girdiği gruptaki konuşmaları haberleştirdi.

Gazeteci, Yemen'e saatler önce bu gruptaki konuşmalar sayesinde haberdar olduğunu yazdı.

Söz konusu mesajlarda Trump'ın saldırı kararıyla ilgili çekinceler, emojiler ve Avrupa ülkelerini eleştiren ifadeler yer alıyor.

Grubun adınınsa "Husi PC küçük grubu" olarak belirlendiği görülüyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, haberde yer alan mesajların gerçekliğini doğruladı ve numaranın nasıl gruba eklendiğinin araştırıldığını söyledi.

Demokrat Parti üyeleri güvenlik açığı ile ilgili soruşturma çağrısı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk açıklamasında olaydan "hiç haberdar olmadığını" söyledi ve haberin çıktığı dergiyi küçümseyerek, Yemen saldırısının başarısını övdü.

Sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaysa Trump'ın ulusal güvenlik ekibine "tam anlamıyla güvenmeye devam ettiği" kaydedildi.

Güvenlik açığıyla ilgili Pazartesi günü sorulara hedef olan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ısrarla "savaş planı mesajları" atıldığını reddetti.

Gazeteci Jeffrey Goldberg Yemen saldırısından iki gün önce gruba katılma daveti aldığını aktardı.

Habere göre 14 Mart'ta yani Yemen saldırısından bir gün önce grupta JD Vance olarak isimlenen kişi, bombardıman konusundaki çekincelerini dile getirdi.

Bu konuşmada, Vance, "yine Avrupa'yı kurtarıyor olmaktan duyduğu öfkeyi" dile getiriyor ve Husi saldırılarından ABD'nin daha az etkilendiğini ifade ediyor.

Mesajlarda Pete Hegseth de buna yanıt olarak "Avrupa'nın beleşçiliğiyle ilgili öfkeni aynen paylaşıyorum. BU ZAVALLI bir durum" diyor.

Goldberg'in haberine göre, Hegseth, "hedefler", hangi silahların kullanılabileceği ve saldırının aşamaları hakkında grup üyelerine bilgi aktardı.

Demokrat Partili üst düzey isimler güvenlik açığı ile ilgili Trump yönetimini hedef alıyor.

2016 seçim yarışında Demokrat Parti'nin adayı olan, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Hillary Clinton sosyal medyada "Şaka yapıyor olmalısınız" mesajını paylaştı.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri olan Chuck Schumer de olayı "en ciddi askeri istihbarat açıklarından biri" olarak niteledi.

Yemen'de Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı söz konusu saldırıda 50'den fazla ölü ve 100'den fazla yaralı olduğunu kaydetti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray Güvenlik Açığına İtiraz Ediyor - Son Dakika

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