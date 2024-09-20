İSRAİL Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre IDF'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin yönlendirildiği ifade edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırıda 5 çocuk da hayatını kaybetti.
Son Dakika › Dünya › Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 3 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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