Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi - Son Dakika
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Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi

Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
25.07.2025 14:18
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Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren bir bebeğin annesinin kucağında çekilen fotoğrafı dünyayı sarstı. 13 aylık Muhammed Zekeriya Ayub el-Matuk'un kilosu sağlıklı bir çocuğun yarısına düştü. Gazze'deki sivil halk, yaklaşık 21 ay süren çatışmalardan sonra büyük bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren bir bebeğin annesinin kucağında çekilen fotoğrafı dünyayı derinden sarstı. Fotoğrafı çeken gazeteci Ahmed el-Arini, gördüğü dehşet verici manzarayı ve yaşanan trajediyi BBC'ye anlattı.

El-Arini, 13 aylık Muhammed Zekeriya Ayub el-Matuk'un annesiyle birlikte yaşadığı çadırda çektiği karelerin ardından şunları söyledi:

"Bu fotoğrafı çektim çünkü dünyanın, Gazze Şeridi'nde çocukların ve bebeklerin yaşadığı açlığı görmesini istedim."

Muhammed'in yaşadığı çadırda sadece küçük bir fırın vardı. Ne mama, ne vitamin, ne de ilaç vardı. Muhammed'in kilosu sağlıklı bir çocuğun neredeyse yarısına, 9 kilodan 6 kiloya düşmüştü. Üzerinde bez yerine çöp poşetinden yapılmış bir koruma vardı. Fotoğrafçı, bu durumu "Yardım yok, bebekler çöp poşetiyle sarılıyor" sözleriyle anlattı.

Gazeteci, annenin çocuğunu nasıl güçlükle tuttuğunu, çadırın adeta bir "mezar" gibi olduğunu söyledi. Muhammed ve annesi, Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalmışlardı.

Gazze'deki sivil halk, yaklaşık 21 aydır süren çatışmalardan sonra büyük bir insani krizle karşı karşıya. Açlık ve yetersiz beslenme sonucu ölümler artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve 100'den fazla uluslararası yardım kuruluşu, binlerce Filistinlinin açlıktan ölmek üzere olduğunu bildirdi.

BM'ye göre, 2.1 milyonluk Gazze nüfusunun dörtte biri, kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor. Mart-Mayıs ayları arasında uygulanan abluka, bölgeye ulaşan gıda ve yardım miktarını neredeyse sıfıra indirdi.

Yardım Noktaları Ölüm Tuzağına Döndü

İsrail, yardımların ulaşmamasından Hamas'ı sorumlu tutarken, BM ise İsrail'in güvenli yardım dağıtımı için gerekli ortamı oluşturmadığını savunuyor.

ABD destekli "Gazze İnsani Vakfı (GHF)" aracılığıyla yapılan özel yardım dağıtımı da tartışmalı. BM, bu dağıtım merkezlerinin "sadistçe bir ölüm tuzağı"na dönüştüğünü ve yardım almaya çalışan 1000'den fazla sivilin öldürüldüğünü raporladı. İsrail ise sadece uyarı ateşi açıldığını, sivil hedef alınmadığını öne sürüyor.

Diğer yandan ABD'nin yaptığı bir analiz, Hamas'ın ABD yardımlarını sistematik şekilde çaldığına dair bir kanıt olmadığını ortaya koydu. Bu da İsrail ve ABD'nin yardım politikalarının gerekçelerini sorgulatıyor.

UNICEF, Ağustos ayına kadar yardım sisteminin çökebileceği ve hayati öneme sahip besinlerin tükenebileceği konusunda uyardı. Halihazırda sadece 3.000 çocuğu tedavi edebilecek kadar "tedavi amaçlı özel gıda" kaldığı belirtildi.

Nisan ile Temmuz ortası arasında 20.504 çocuk akut yetersiz beslenme ile hastanelere başvurdu. Bunların 3.247'si ise hayati tehlike taşıyan ağır yetersiz beslenme seviyesindeydi. Bu rakam yılın ilk üç ayının neredeyse üç katı.

Bir yardım çalışanı durumu şöyle özetledi:

"Çocuklar ailelerine, 'Cennete gitmek istiyorum, çünkü orada yiyecek var' diyor."

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Çocukların yardıma ulaşmaya çalışırken öldüğü bu manzara dünya vicdanını derinden sarsıyor. Derhal ateşkes çağrımı yineliyorum," dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını ve bu adımın barışa katkı sağlayacağını duyurdu. Bu açıklama İsrail ve ABD'den sert tepki aldı.

Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi - Son Dakika

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