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Biden neye uğradığını şaşırdı! Konuşması ''Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor'' sloganıyla kesildi - Son Dakika

Biden neye uğradığını şaşırdı! Konuşması ''Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor'' sloganıyla kesildi

10.11.2023 08:11  - Güncelleme: 08:36

ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik protestolar devam ediyor. Biden'ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, bir protestocunun ''Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor'' sloganı atmasıyla kesildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin " Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile kesildi.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPAN GÖSTERİCİ KONUŞMAYI KESTİ

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

"BIRAK GİTSİN, SORUN DEĞİL"

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Biden neye uğradığını şaşırdı! Konuşması ''Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor'' sloganıyla kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden neye uğradığını şaşırdı! Konuşması ''Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor'' sloganıyla kesildi - Son Dakika
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