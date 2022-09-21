Biden, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı. Biden, Ukrayna'ya desteği yineleyerek, savaşın sona ermesinin önünde sadece Rusya'nın durduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden, BM 77'nci Genel Kurulu'na hitap etti. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, "Bu savaş, Ukrayna'nın bir devlet olarak var olma hakkını ve Ukrayna'nın bir halk olarak var olma hakkını ortadan kaldırmakla ilgilidir. Nerede olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın, neye inanırsanız inanın. Bu, kanınızın donmasına neden olmalı. Amerika Birleşik Devletleri, bu savaşın, hepimizin imzaladığı şartlarla, adil şartlarla sona ermesini istiyor. Bir ulusun topraklarını zorla ele geçiremezsiniz. Bunun önünde duran tek ülke Rusya'dır. Ukrayna ile dayanışma içinde olacağız. Ukrayna, her egemen ulusa ait olan aynı haklara sahiptir. Rusya'nın saldırganlığına karşı dayanışma içinde olacağız" dedi.

Biden, nükleer savaşın kazananı olmayacağının altını çizerek, "Dünyada başka ne olursa olsun, Birleşik Devletler kritik silah kontrol önlemlerini uygulamaya hazır. Nükleer bir savaş kazanılamaz ve asla savaşılmamalıdır. Güvenlik konseyinin beş daimi üyesi Ocak ayında bu taahhüdünü yeniden teyit etti, ancak bugün rahatsız edici eğilimler görüyoruz" ifadelerini kullandı."PUTİN, AVRUPA'YI NÜKLEERLE TEHDİT EDİYOR"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Avrupa'yı nükleer silahlarla tehdit ettiğini belirten Biden, "Başkan Putin, Avrupa'ya karşı açık nükleer tehditlerde bulundu ve nükleer silahların yayılmasını önleme sorumluluklarını pervasızca göz ardı etti. Şimdi Rusya savaşa katılmak için daha fazla asker çağırıyor ve Kremlin Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmeye çalışmak için sahte bir referandum düzenliyor, bu BM tüzüğünün bir ihlalidir" dedi."ÇİN'LE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Çin ile herhangi bir şekilde çatışma istemediklerini ifade eden Biden, "Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabet hakkında doğrudan konuşmama izin verin. Birleşik Devletler değişen jeopolitik eğilimleri yönetirken makul bir lider olarak hareket edecek. Çatışma peşinde değiliz. Soğuk savaş peşinde değiliz. Hiçbir ulustan Amerika Birleşik Devletleri veya başka bir ortak arasında seçim yapmasını istemiyoruz.