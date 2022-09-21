Biden, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı hedef aldı

21.09.2022 19:56
Biden, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı. Biden, Ukrayna'ya desteği yineleyerek, savaşın sona ermesinin önünde sadece Rusya'nın durduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden, BM 77'nci Genel Kurulu'na hitap etti. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, "Bu savaş, Ukrayna'nın bir devlet olarak var olma hakkını ve Ukrayna'nın bir halk olarak var olma hakkını ortadan kaldırmakla ilgilidir. Nerede olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın, neye inanırsanız inanın. Bu, kanınızın donmasına neden olmalı. Amerika Birleşik Devletleri, bu savaşın, hepimizin imzaladığı şartlarla, adil şartlarla sona ermesini istiyor. Bir ulusun topraklarını zorla ele geçiremezsiniz. Bunun önünde duran tek ülke Rusya'dır. Ukrayna ile dayanışma içinde olacağız. Ukrayna, her egemen ulusa ait olan aynı haklara sahiptir. Rusya'nın saldırganlığına karşı dayanışma içinde olacağız" dedi.

Biden, nükleer savaşın kazananı olmayacağının altını çizerek, "Dünyada başka ne olursa olsun, Birleşik Devletler kritik silah kontrol önlemlerini uygulamaya hazır. Nükleer bir savaş kazanılamaz ve asla savaşılmamalıdır. Güvenlik konseyinin beş daimi üyesi Ocak ayında bu taahhüdünü yeniden teyit etti, ancak bugün rahatsız edici eğilimler görüyoruz" ifadelerini kullandı."PUTİN, AVRUPA'YI NÜKLEERLE TEHDİT EDİYOR"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı nükleer silahlarla tehdit ettiğini belirten Biden, "Başkan Putin, Avrupa'ya karşı açık nükleer tehditlerde bulundu ve nükleer silahların yayılmasını önleme sorumluluklarını pervasızca göz ardı etti. Şimdi Rusya savaşa katılmak için daha fazla asker çağırıyor ve Kremlin Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmeye çalışmak için sahte bir referandum düzenliyor, bu BM tüzüğünün bir ihlalidir" dedi."ÇİN'LE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Çin ile herhangi bir şekilde çatışma istemediklerini ifade eden Biden, "Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabet hakkında doğrudan konuşmama izin verin. Birleşik Devletler değişen jeopolitik eğilimleri yönetirken makul bir lider olarak hareket edecek. Çatışma peşinde değiliz. Soğuk savaş peşinde değiliz. Hiçbir ulustan Amerika Birleşik Devletleri veya başka bir ortak arasında seçim yapmasını istemiyoruz.


YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1) ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1)
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Joe Biden, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı hedef aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 20:03:07. #1.11#
SON DAKİKA: Biden, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement