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Biden'ın Filistin'de ateşkes çağrıları tartışmalara yol açtı - Son Dakika
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BBC

Biden'ın Filistin'de ateşkes çağrıları tartışmalara yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina'da yaptığı konuşma, Filistin'de ateşkes çağrılarıyla bölündü. Kilisede yapılan konuşmada slogan atanlar çıkarılırken, Biden'a destek veren kalabalık ise başkanlık seçimlerine gönderme yaparak 'Dört yıl daha!' sloganı attı. Biden, Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu turu kapsamında bugün İsrail'de olacağı bildirildi.

Biden\'ın Filistin\'de ateşkes çağrıları tartışmalara yol açtı
09.01.2024 - 07:19,
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma " Filistin'de ateşkes" çağrılarıyla bölündü.

Slogan atanlar kiliseden çıkarılırken, kilisede kalan kalabalık bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine gönderme yaparak, "Dört yıl daha!" sloganı atarak Biden'a destek oldu.

Biden Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirterek " İsrail'in Gazze'den çıkması için "usulca çalıştığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumartesi günü Türkiye'den başladığı Orta Doğu turu kapsamınd bugün İsrail'de olacak.

Kaynak: BBC
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