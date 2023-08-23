Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba

ABD Başkanı Joe Biden'ın, orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'deki programda uyuyakalması haberlere konu oldu. Ancak söz konusu videoda Biden'ın arkasında görünen bir adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilmesi gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Her masadayız" yorumları yaptı.

YİNE UYUDU

Biden'ın, Maui bölgesindeki orman yangınlarında ölenlerin anısına düzenlenen bir tören sırasında uyuduğunu gösteren görseller sosyal medyada geniş yer buldu. Washington ve Hawaii arasındaki saat farkı ve uzun yolculuğun yorgunluğuna yenik düşen Biden'ın uyuma görüntüleri "Şaşırtmadı" yorumlarına neden oldu. Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bazı kullanıcılar, Biden'ın böyle önemli bir toplantıda uyuklamasının ülke için "utanç verici" olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

YORUM YAĞDI

Öte yandan Biden'ın uyukladığı anlarda arka tarafında oturan bir kişi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetildi. Konuya ilişkin Twitter'da da çok sayıda yorum yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: