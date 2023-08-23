Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba - Son Dakika

Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba

Son Güncelleme: 23.08.2023 11:45

Günlerdir süren orman yangınlarında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Hawaii'yi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, bir program esnasında uyuyakaldı. Ancak Biden'ın o anlarından çok, arkasında yer alan bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği gündem oldu. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'deki programda uyuyakalması haberlere konu oldu. Ancak söz konusu videoda Biden'ın arkasında görünen bir adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilmesi gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Her masadayız" yorumları yaptı.

YİNE UYUDU

Biden'ın, Maui bölgesindeki orman yangınlarında ölenlerin anısına düzenlenen bir tören sırasında uyuduğunu gösteren görseller sosyal medyada geniş yer buldu. Washington ve Hawaii arasındaki saat farkı ve uzun yolculuğun yorgunluğuna yenik düşen Biden'ın uyuma görüntüleri "Şaşırtmadı" yorumlarına neden oldu. Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bazı kullanıcılar, Biden'ın böyle önemli bir toplantıda uyuklamasının ülke için "utanç verici" olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba

YORUM YAĞDI

Öte yandan Biden'ın uyukladığı anlarda arka tarafında oturan bir kişi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetildi. Konuya ilişkin Twitter'da da çok sayıda yorum yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba
Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba
Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba
Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba
Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Dünya

Joe Biden, Hawaii, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba - Son Dakika
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