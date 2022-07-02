Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak

02.07.2022 12:55
Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararının ardından, kürtajın hala yasal olduğu bir eyalete seyahat eden kadınların federal hükümet tarafından korunacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararının ardından, kürtajın hala yasal olduğu bir eyalete seyahat eden kadınların federal hükümet tarafından korunacağını söyledi.

ABD'de milyonlarca kadın, Yüksek Mahkeme'nin 50 yıllık "Wade'e karşı Roe" (İngilizce 'Roe v Wade') kararını bozmasının ardından Haziran ayında anayasal kürtaj hakkını kaybetti.

Karar, tek tek eyaletlerde kürtajın yasaklamasının önünü açtı. Bazı eyaletlerde kürtaj yapan klinikler kapanmaya başladı.

Bu eyaletler, kürtaj hizmetlerini sürdürme ya da kaldırma bakımından mücadele alanları haline geldi.

Kürtajın yasaklandığı ya da kısıtlandığı eyaletlerdeki kadınlar, kürtajın yasal olduğu bölgelere gitmek için eyalet sınırlarını aşmak zorunda kalabilirler.

Google, kullanıcıların konum geçmişlerinden, ABD'deki kürtaj kliniklerine yapılan ziyaretler nedeniyle insanları kovuşturmada kullanılabilecek verileri kaldırmak için adım attığını söylüyor.

Biden'dan uyarı

Demokrat eyalet valileriyle video konferans yoluyla yapılan toplantıda konuşan Biden, bazı eyaletlerin kürtaja erişim için eyalet sınırlarını geçen kadınları tutuklamaya çalışabileceğini söyledi.

Biden, "İnsanlar buna inanmıyor olabilir, ama bu olacak" dedi.

Biden, hükümetin, kürtajın yasak olduğu eyaletlerde düşüğe yol açan haplara erişimi sağlayacağını söyledi.

Southern Methodist Üniversitesi'nde siyaset bilimi uzmanı Dr. Matthew Wilson'a göre, federal hükümetin müdahalesi Yüksek Mahkeme'ye kadar gidebilecek daha fazla yasal sorunlara yol açabilir. Wilson, eyaletlerin özellikle federal hükümetin "eyalet yasalarını geçersiz kılmak ve zayıflatmak için aktif çalıştığına" inanması halinde bu sorunların yaşanacağını söyledi.

'Roe v Wade' kararının bozulması ABD genelinde şok etkisi yarattı.

Bu karar, hamile kadınlara hamileliklerinin ilk üç ayında kürtaj yaptırma hakkı tanıyordu. Hamileliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri içinse yasal kısıtlama ve yasaklar devreye giriyordu.

Mahkemenin bu kararından sonra 13 eyalette kürtaja erişim hakkı ciddi şekilde kısıtlanmış ya da engellenmişti.

Biden, ancak ara seçimlerde Demokratların kazanması halinde Kongre'nin federal kürtaj haklarını geri getirme yetkisinin olacağını söyledi.

Google konum bilgisini silecek

BBC'nin Los Angeles'taki muhabiri Peter Bowes, kürtajı sınırlayan eyaletlerde polisin, hamileliği sonlandırma planları yapan kişilerin akıllı telefonlarındaki arama kayıtlarına ve coğrafi konum verilerine erişmeye çalışabileceğinden endişe duyulduğunu söylüyor.

Bunu göz önünde bulunduran Google, önümüzdeki haftalarda sistemlerinin bir kürtaj kliniğine, danışma merkezine, aile içi şiddet barınağına veya "özellikle kişisel" hizmetler sunan diğer tesislere yapılan bir seyahati tespit ettiğinde bilgileri silmeye başlayacağını açıkladı.

Bir kullanıcının konum geçmişindeki bilgiler, hassas olarak değerlendirilen bir yere yapılan ziyaretten kısa bir süre sonra kaldırılacak.

YORUMLAR
500
ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement