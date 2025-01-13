Biden ve Netanyahu, Gazze\'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda Gazze'de ateşkes konusunu görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcülüğü, Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İki lider, geçen yıl başkan tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylanan 27 Mayıs 2024 tarihli düzenlemeye dayalı bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için Doha'da devam eden müzakereleri görüştü" denildi.

Görüşmede, Lübnan ile ateşkes anlaşması, Suriye'de Esad rejiminin düşüşü ve İran'ın bölgedeki gücünün zayıflaması gibi konuların ele alındığı kaydedildi. Biden'ın Gazze'de insani yardım artışıyla ateşkes ve rehinelerin iadesine acil ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı. Netanyahu'nun da Biden'a, kendisine ömür boyu İsrail'e verdiği destek ile ABD'nin İsrail'in güvenliği ve ulusal savunması için sağladığı katkıya teşekkür ettiği belirtildi.