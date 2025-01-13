Biden ve Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Biden ve Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Biden ve Netanyahu, Gazze\'de Ateşkes Üzerine Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes konusunu ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakereleri görüştü. Görüşmede, insani yardım artışı ve bölgedeki diğer güvenlik meseleleri ele alındı.

13.01.2025 10:56  Güncelleme: 10:57
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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda Gazze'de ateşkes konusunu görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcülüğü, Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İki lider, geçen yıl başkan tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylanan 27 Mayıs 2024 tarihli düzenlemeye dayalı bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için Doha'da devam eden müzakereleri görüştü" denildi.

Görüşmede, Lübnan ile ateşkes anlaşması, Suriye'de Esad rejiminin düşüşü ve İran'ın bölgedeki gücünün zayıflaması gibi konuların ele alındığı kaydedildi. Biden'ın Gazze'de insani yardım artışıyla ateşkes ve rehinelerin iadesine acil ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı. Netanyahu'nun da Biden'a, kendisine ömür boyu İsrail'e verdiği destek ile ABD'nin İsrail'in güvenliği ve ulusal savunması için sağladığı katkıya teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Biden ve Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü - Son Dakika

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