Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığını iddia etti.
Verdiği bir söyleşide konuşan Carlson, "birçok eski ve mevcut ABD yetkilisinin, Başkan Donald Trump'ın çok sayıda hükümet belgesinin gizliliğini kaldırma kampanyasından rahatsız olduklarını ve bunun olası sonuçlarını son derece tehlikeli gördüklerini" öne sürdü.
Carlson, sözleri şu şekilde devam etti: "Bence Tony Blinken'ın gerçek bir savaş için bu kadar bastırmasının nedenlerinden biri de buydu, örneğin Putin'i öldürmeye çalışmak... Biden yönetimi bunu yaptı, Putin'i öldürmeye çalıştılar" dedi. Carlson, Biden yönetimini hedef almayı sürdürerek, "Bu delilik. Böyle bir şeyi düşünmek bile çılgınlık. Peki neden yaptılar? Çünkü kaos onların koruyucu perdesi" ifadelerini kullandı.
Carlson, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmelerle de gündeme gelmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi. Başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı - Son Dakika
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