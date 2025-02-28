Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Dünya

Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Erdoğan, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile cuma namazını kılmak üzere Emevi Camii'ne gitti.

28.02.2025 14:02  Güncelleme: 14:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Ziyarette, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yer aldı. Bilal Erdoğan, beraberindeki heyet ile Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde

BİLAL ERDOĞAN İLE AHMED ŞARA EMEVİ CAMİİ'NDE

Suriye basınına göre, Türk heyeti ve Bilal Erdoğan ile Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara cuma namazını kılmak üzere Eski Şam'daki Emevi Camii'ne geldi.

Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Beşer Esad'ı devirerek yönetimi devralan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 4 Şubat'ta başkent Ankara'da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti. Başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın olmak üzere devlet kademesinden çok sayıda isim de Suriye'nin yeni yönetimi ile temaslarda bulunmuş, Fidan ve Kalın Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii\'nde cuma namazı kıldı

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Son Dakika Dünya Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Caf:
    Suriyeye gemicikleriyle ticaret mi yapacak 61 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kimin bütçesiyle ve hangi sıfat ile oraya gitti ?? 53 6 Yanıtla
  • Tc ady:
    Ülkemiz adına ne Onur verici bir durum 9 50 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bize ne bundan 40 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    habermi bu simdi ? 38 4 Yanıtla
  • Nis Ard:
    Bilal kim arkadaş vasfi ne, ne yer ne içer, ne ile geçinir gemicikleri nasıl aldı karadan mi yurutuyor gemileri, dernek neden kurdu derneğe paralar nerelerden geliyor, dernek ne iş yapıyor, para an bir dernek işi mı görüyor aklımda deli sorular adam şalvar giyip gezmek istiyor çalıştığını hiç gormedik ama hali vakti çok yerinde veeee devlette brokrat gibi geziyor 33 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    askerliğini niye yapmadı Bilal ? 19 0 Yanıtla
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