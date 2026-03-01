Bilal Erdoğan Köln'de İftar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilal Erdoğan Köln'de İftar Düzenledi

01.03.2026 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln’de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftara katıldı. Türkiye’nin son 25 yılda güçlenerek mazlum milletlerin ve Müslüman toplumların sözcüsü konumuna geldiğini savunan Erdoğan, Diaspora Türklerinin birlik ve dayanışmasının bu rolü daha da pekiştirdiğini söyledi.

(KÖLN)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftara katıldı. Türkiye'nin son 25 yılda güçlenerek mazlum milletlerin ve Müslüman toplumların sözcüsü konumuna geldiğini savunan Erdoğan, Diaspora Türklerinin birlik ve dayanışmasının bu rolü daha da pekiştirdiğini söyledi.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar programı düzenledi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ile DİTİB, IGMG ve ATİB yöneticileri, iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 25 yılda önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek, bu süreçte yurt dışındaki Türklerin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenirken aynı zamanda dünyadaki mazlum toplumlar için bir umut kaynağı haline geldiğini söyleyen Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' ifadeleri küresel ölçekte yankı uyandırdı" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin adalet ve hakkaniyet temelinde uluslararası siyasette güçlü bir duruş sergilediğini savundu.

Dünyanın yeni bir savaşın sesiyle uyandığını, Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon sayesinde mazlum milletlerin umutlarını koruduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünya mazlumlarının ve Müslüman toplumların sözcüsü konumunda olduğunu ileri sürdü. Erdoğan, bu rolün sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği rolün, yurt dışındaki vatandaşların dayanışmasıyla daha da güçleneceğini ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, UID'in Almanya'daki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile gençlerin desteklenmesi yönündeki çalışmalarına değindi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise 60 yıl önce Anadolu'dan Almanya'ya giden birinci neslin büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, Türk toplumunun bilimden spora, akademiden siyasete birçok alanda önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ev sahibi Kenan Hasan Aslan da ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir vesile olduğunu belirterek, 65 yılı aşan göç tarihi sonucunda Türk toplumunun artık yaşadıkları ülkelerin bir parçası haline geldiğini, UID olarak çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.

Bilal Erdoğan, Köln programı kapsamında UID Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ve bölge başkanlarıyla da bir araya geldi.

Erdoğan ayrıca, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Köln DİTİB Merkez Camii'ni ziyaret etti. DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan ile görüşen Erdoğan, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında HASENE başta olmak üzere çeşitli çalışmalarıyla bilinen IGMG'nin Holweide'deki merkezini de ziyaret eden Erdoğan, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile görüştü.

Erdoğan'ın Köln'deki son durağı ise ATİB merkezi oldu. ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş ile yapılan görüşmede, Avrupa'daki faaliyetler ele alındı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Dış Politika, Türkiye, Kültür, İftar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilal Erdoğan Köln'de İftar Düzenledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:15:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan Köln'de İftar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.