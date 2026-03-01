Bilal Erdoğan Köln'de İftar Düzenledi

(KÖLN)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftara katıldı. Türkiye'nin son 25 yılda güçlenerek mazlum milletlerin ve Müslüman toplumların sözcüsü konumuna geldiğini savunan Erdoğan, Diaspora Türklerinin birlik ve dayanışmasının bu rolü daha da pekiştirdiğini söyledi.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), iftar programı düzenledi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ile DİTİB, IGMG ve ATİB yöneticileri, iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 25 yılda önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek, bu süreçte yurt dışındaki Türklerin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenirken aynı zamanda dünyadaki mazlum toplumlar için bir umut kaynağı haline geldiğini söyleyen Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' ifadeleri küresel ölçekte yankı uyandırdı" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin adalet ve hakkaniyet temelinde uluslararası siyasette güçlü bir duruş sergilediğini savundu.

Dünyanın yeni bir savaşın sesiyle uyandığını, Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon sayesinde mazlum milletlerin umutlarını koruduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünya mazlumlarının ve Müslüman toplumların sözcüsü konumunda olduğunu ileri sürdü. Erdoğan, bu rolün sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği rolün, yurt dışındaki vatandaşların dayanışmasıyla daha da güçleneceğini ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, UID'in Almanya'daki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile gençlerin desteklenmesi yönündeki çalışmalarına değindi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise 60 yıl önce Anadolu'dan Almanya'ya giden birinci neslin büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, Türk toplumunun bilimden spora, akademiden siyasete birçok alanda önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ev sahibi Kenan Hasan Aslan da ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir vesile olduğunu belirterek, 65 yılı aşan göç tarihi sonucunda Türk toplumunun artık yaşadıkları ülkelerin bir parçası haline geldiğini, UID olarak çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.

Bilal Erdoğan, Köln programı kapsamında UID Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ve bölge başkanlarıyla da bir araya geldi.

Erdoğan ayrıca, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Köln DİTİB Merkez Camii'ni ziyaret etti. DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan ile görüşen Erdoğan, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında HASENE başta olmak üzere çeşitli çalışmalarıyla bilinen IGMG'nin Holweide'deki merkezini de ziyaret eden Erdoğan, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile görüştü.

Erdoğan'ın Köln'deki son durağı ise ATİB merkezi oldu. ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş ile yapılan görüşmede, Avrupa'daki faaliyetler ele alındı.