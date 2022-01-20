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Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti - Son Dakika

Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti

20.01.2022 12:01

Bilim insanları sembolik 'kıyamet saati'ni 75. kez yeniden kurmaya hazırlanıyor. Saatin ayarlanmasında son dönemde yaşanan uzun süreli koronavirüs salgını ve iklim krizi gibi konu başlıklarının değerlendirmeye alınacağını belirten uzmanlar, 1947 yılından beri kurulan saatin en son geçtiğimiz sene kıyamete en çok yaklaşılan zamanı gösterdiğine vurgu yapıyor.

Ünlü fizikçi Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik 'Kıyamet Günü Saati', 1947'den bu yana insanlığın yok olma olasılığını değerlendiriyor.

KORONAVİRÜS SALGINI DA KONU BAŞLIKLARI ARASINDA

Sözcü'nün haberine göre; 1947'den beri aktif olan saatin, insanlığın kaderini belirlemek için 75'inci kez tekrar kurulacağı açıklandı. Saatin ayarlanmasında ise, son dönemde yaşanan 'uzun süreli salgın; İran, Çin ve Kuzey Kore'de nükleer silahların yayılması; devam eden iklim krizi; devlet destekli dezenformasyon kampanyaları ve yıkıcı teknolojiler' gibi konu başlıkları değerlendirilecek.

2020 YILINDA 100 SANİYE KALMIŞTI

Bilim insanları 'kıyamet saati'ni 2020 yılında biraz daha ileri aldı. 2020 yılında saatin geldiği noktaya göre artık gece yarısı 12'ye sadece 100 saniye kaldı. Saat en son 2018 yılında ileri alındığında kıyamete 2 dakika kaldığı uyarısı yapılmıştı. 2019 yılında saatin yelkovanı gece yarısına 120 saniye kalada tutulmaya devam etti. Sembolik saatin gösterdiği zaman 73 yıldır Atomik Bilimciler Bülteni (The Bulletin of the Atomic Scientists) adlı organizasyon tarafından belirleniyor. Gece yarısı ise insan kaynaklı bir felaketi ve bu felaket sonucunda insanlığı ve uygarlığı yok edebilecek apokaliptik bir gelişme yaşanma ihtimalini sembolize ediyor. Bu ihtimal ne kadar yükselirse saat o oranda 12'ye yaklaşıyor.

75 YILDIR ÇALIŞIYOR

Atom Bilimcileri Bülteni, dünyanın ne zaman sona ereceğini düşündüklerini açıklamak için internet üzerinden bir konferans düzenleyeceklerini de açıkladı. Atom Bilimcileri Bülteni'nin internet sitesinde 75 yıl boyunca Kıyamet Saati insanlığın kendi kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Saat, İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahlara yol açan Manhattan Projesi'ne dahil olan ABD'li bilim insanları tarafından hayata geçirildi ve insanlığın küresel felaketle karşılaşmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir geri sayım olarak öne çıktı.

"İNSANLARI KORKUTMASI İÇİN TASARLANDI"

Atom Bilimcileri Bülteni'nin editörü Eugene Rabinowitch'e göre, sanatçı Martyl Langsdorf saati yapmakla görevlendirildi ve ondan 'insanları korkutup akılcılığa sevk edecek' bir saat yaratması istendi.

1945'te kurulan ve 1947'den bu yana saati güncelleyen organizasyonun tarihinde kıyamet saatinin benzeri şekilde kritik noktalara eriştiği tek dönem 1953'teki soğuk savaş yılı oldu ve yelkovan 2 dakika kalaya getirildi. Saat ilk kurulduğunda ise 12'ye 7 dakika vardı. Saatin gece yarısından en çok uzaklaştığı yıl ise Sovyetlerin çökmesi ve soğuk savaşın bitmesinin ardından 1991'de yaşandı ve yelkovan 17 dakika kalaya çekildi. Organizasyon saati güncellerken hesaplamalar için danıştığı kurulda 13 Nobel ödüllü bilim insanı bulunuyor.

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Chicago Üniversitesi, Kuzey Kore, Nükleer, Kıyamet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanları 'kıyamet saati'ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti - Son Dakika Dünya


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